Paartherapeutin Ruth Marquardt kritisiert Manuel Nevers Verhalten nach der Trennung von Anika Neuer. Sie warnt vor der psychologischen Belastung für die Familie und fordert mehr Verantwortung vom Vater.

Das Privatleben von Manuel Neuer steht seit Kurzem im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem sich ein Video von ihm mit einer anderen Frau viral im Internet verbreitete. Diese Entwicklungen folgen auf die kurze Zeit darauf bekannt gewordene Trennung des Torwarts von seiner Ehefrau Anika nach nur drei Jahren Ehe. Die Trennung fand statt, obwohl im August erst ihr gemeinsames zweites Kind zur Welt kam. Die Situation zeigt eine komplexe Mischung aus persönlicher Tragik und öffentlicher Kritik an der väterlichen Verantwortung.

Kritik an väterlicher Verantwortung nach Trennung

Die Paartherapeutin Ruth Marquardt hat in einem auf Instagram geteilten Reel scharfe Worte zur Situation von Manuel Neuer gefunden. Sie äußerte die Beobachtung, dass Väter sich immer wieder aus der Verantwortung stehlen und man am Fall von Manuel Neuer dies deutlich erkennen kann. Marquardt kritisierte, dass es Manuel Neuer gelingt, seine Frau zu verlassen, während diese sich noch im Wochenbett befindet. Ihr Video stieß auf großen Anklang, da es ein allgemeines Problem anspricht, das viele Familien betrifft. Die Expertin nutzte ihr Plädoyer, um auf die psychologischen Folgen hinzuweisen, die mit einem solchen plötzlichen Verlust der Partnerschaft verbunden sind.

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Reaktionen von Sportstars und dem Internet

Die kritische Analyse von Ruth Marquardt fand resonance in verschiedenen sozialen Kreisen, insbesondere unter Frauen im Profisport. Mehreren Spielerfrauen gefiel die klare Positionierung der Expertin. Dazu gehört Lina Kimmich, die Ehefrau des Bayern-Kapitäns Joshua Kimmich, die ihre Unterstützung zum Ausdruck brachte. Auch Ann-Kathrin Götze, Partnerin von Mario Götze, reagierte positiv auf die Inhalte des Videos. Darüber hinaus zeigte sich der Sänger Nico Santos, der selbst Vater eines Sohnes ist, in den Kommentaren einverstanden mit der Expertise. Der Auslöser für ihr Video war ein Interview, das Marquardt kurz zuvor für die Zeitschrift BUNTE geführt hatte, in dem sie die Belastung für Anika Neuer analysierte.

Psychologische Folgen für Frauen nach der Geburt

Ruth Marquardt erklärt in ihren Ausführungen, wie belastend die Situation für Anika Neuer nun sein muss. Wenn eine Frau kurz nach der Geburt eines Kindes ihre Partnerschaft verliert, bricht oft genau das weg, was sie in dieser Phase besonders braucht. Dazu zählen Sicherheit, Verlässlichkeit und praktische Unterstützung im Alltag. In der Paarberatung erfahre Marquardt immer wieder, dass Frauen bereits innerhalb einer bestehenden Beziehung den Großteil der Verantwortung für Kinder und Familie tragen. Wenn der Partner dann emotional wegfällt, wird die ohnehin schon hohe Belastung schnell zu einer massiven Überforderung. Die Trennung betrifft nicht nur die Beziehung, sondern die gesamte gemeinsame Zukunft als Familie.

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Anforderungen an das Verhalten der Eltern

Für das Wohl der Kinder ist es entscheidend, dass diese wissen, dass Mama und Papa zwar kein Liebespaar mehr sind, aber weiterhin ihre Eltern bleiben. Kinder dürfen sich nicht zwischen den Eltern entscheiden müssen und sollten nicht zu Vermittlern, Tröstern oder Verbündeten eines Elternteils gemacht werden. Das Wichtigste ist, dass die Kinder beide Eltern lieben dürfen. Erwachsene müssen ihre Konflikte nicht auf dem Rücken der Kinder austragen. Eltern müssen die Botschaft vermitteln, dass sie das schaffen werden, und dass der Vater emotional mitdenkend und im Alltag der Kinder präsent ist.

Praktische Unterstützung durch das soziale Umfeld

Was eine Mutter in einer solchen akuten Krise braucht, sind Menschen, die nicht nur fragen, wie es ihr geht, sondern die tatsächlich da sind und mit anpacken. Dazu gehört das Übernehmen der Babysittertätigkeit, die Mitversorgung der Kinder und das Zuhören sowie Trösten im Alltag. Ein verlässliches Netzwerk aus Freundinnen und Familie ist essenziell, damit die Mutter spürt, dass sie nicht allein gelassen wird. Sie darf die Verantwortung für die Kinder nicht allein tragen müssen. Ruth Marquardt warnt davor, dass Männer sich häufig aus der konkreten Verantwortung im Alltag zurückziehen, sodass Frauen am Ende alles auffangen müssen. Dazu zählen die Versorgung der Kinder, die Organisation des Alltags und die Hilfe bei der Bewältigung der neuen Familiensituation.