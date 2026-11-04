Manuel Neuer über Tod von Jesús de Miguel: Emotionen nach Kollisionsunglück

Manuel Neuer reagiert emotional auf den Tod von Jesús de Miguel. Der Keeper überholte Messi und Müller. Eintrag zum tragischen Vorfall im spanischen Fußball.

Die emotionale Wucht eines tragischen Unfalls im spanischen Profifußball hat selbst die largest Stars der Champions League berührt. Bei der Partie zwischen Atlético Madrid und dem deutschen Rekordmeister stand zunächst eine Schweigeminute für den verstorbenen Offensivspieler Jesús de Miguel im Mittelpunkt. Beide Mannschaften ehrten den 36-jährigen Angreifer von CD Teneriffa, der vor wenigen Tagen tödlich verunglückt war, mit Trauerflor an den Uniformen. Diese Geste der Solidarisierung zeigte, wie tief die Trauer um den jungen Spieler in der gesamten Fußballgemeinschaft verankert ist.

Neuer überholt Messi und Müller

Manuel Neuer bestritt am Dienstagabend seinen 164. Pflichtspiel in der Champions League und überholte damit die bisherigen Rekordhalter. Mit diesem Einsatz hat der deutsche Keeper Lionel Messi und Thomas Müller, die jeweils auf 163 Einsätze kommen, abgesetzt. Messi ist 39 Jahre alt und trug früher das Trikot des FC Barcelona, während Thomas Müller 37 Jahre alt ist und seit Jahren für Bayern München aufläuft. Neuers bisherige Statistik umfasst 22 Spiele für den FC Schalke 04 und 142 Partien für Bayern München. Diese historische Grenze markiert nicht nur einen persönlichen Meilenstein, sondern unterstreicht seine langjährige Konstanz auf der höchsten europäischen Klubebene.

Also read Tod von Jesus de Miguel: Spaniens Zweitliga trauert um verstorbenen Stürmer

Emotionale Reaktionen auf den Kollisionsunfall

Nach der Partie wurde Manuel Neuer angesprochen, wie er das Ereignis verarbeitet. Der 40-jährige Torhüter gab zu, dass die Schweigeminute eine äußerst schwierige Situation für alle Beteiligten darstellte. Er betonte, dass jeder Spieler in solchen Momenten innehält und sich bewusst macht, dass bei ähnlichen Unfällen auch das Schlimmste passieren kann. Diese Offenbarung zeigt, dass die Gefahr einer Kollision mit einem Gegenspieler ein permanentes Risiko ist, das die Akteure täglich mit sich herumtragen müssen. Für Neuer sind diese Szenen Teil seiner gesamten Karriere, da er in Millisekunden entscheiden muss, ob er den Ball sicher abfangen kann oder nicht.

Advertisement

Details zum tödlichen Vorfall in der Segunda División

Der Hintergrund des Trauerspiels ist ein schweres Unheil im spanischen Zweitligaspiel zwischen CD Teneriffa und dem FC Andorra. Jesús de Miguel erlitt in der Nachspielzeit einen Zusammenstoß mit dem Torwart der Gegenseite, Jesús Owono, der 25 Jahre alt ist. De Miguel blieb daraufhin regungslos auf dem Rasen liegen. Die sofort herbeigerufenen Rettungskräfte stellten fest, dass der Spieler einen Herzstillstand erlitten hatte. Auf dem Transport ins Universitätsklinikum Nuestra Señora de Candelaria mussten die Sanitäter Reanimationsmaßnahmen durchführen. Doch der Zustand des Spielers verschlechterte sich in der folgenden Nacht dramatisch, sodass um 8 Uhr am Mittwochmorgen der Tod offiziell festgestellt wurde.

Solidarität mit der Familie und dem Verein

Manuel Neuer drückte sein tiefes Mitgefühl für die Angehörigen und den Verein von Jesús de Miguel aus. Er sagte, dass Worte in einem solchen Fall oft fehlen und dass die Spieler des FC Bayern sich in Gedanken bei der Familie und dem Club von CD Teneriffa befinden. De Miguel war in seiner Karriere für seine zahlreichen Treffer bekannt und steht auf fast allen Titelseiten weltweit mitjubelnd und ausgebreiteten Armen festgehalten. Die Resonanz auf den Verlust zeigt, wie schnell sportliche Erfolge von traurigen Realitätssituationen überschattet werden können. Die Fußballwelt trauert nun um einen talentierten Offensivspieler, dessen Karriere durch dieses Unglück vorzeitig beendet wurde.