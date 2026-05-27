Manuel Neuer überholt Kroos und stellt Müller-Rekord ein

Manuel Neuer ist mit 35 Titeln der erfolgreichste deutsche Fußballer. Der Bayern-Torwart überholte Toni Kroos und zog mit Thomas Müller gleich. Nun peilt er bei der WM 2026 den alleinigen Rekord an.

Manuel Neuer , der Torwart des FC Bayern München, hat einen historischen Meilenstein erreicht. Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart (3:0) krönte sich der 40-Jährige zum erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten.

Insgesamt stehen nun 35 Profi-Titel auf seiner Visitenkarte, womit er Toni Kroos (36) überholte, der auf 34 Trophäen kommt. Gleichzeitig zog Neuer mit Thomas Müller gleich, der ebenfalls 35 Titel vorweisen kann. Müller hatte zuvor den Rekord von Kroos gebrochen, als er mit den Vancouver Whitecaps die Canadian Championship gewann. Nun teilen sich die beiden Bayern-Legenden die Spitzenposition, doch Neuer hat die Chance, bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko den alleinigen Rekord zu erringen.

Neuer, der nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war, gab überraschend sein Comeback für die WM. Bundestrainer Julian Nagelsmann und der fünfmalige Welttorhüter einigten sich auf eine Rückkehr ins deutsche Tor. Die Vorbereitung beginnt im Adidas-Camp in Herzogenaurach, wo Neuer heute als Rekordhalter ankommt. Seine 35 Titel umfassen zwei Champions-League-Siege (2013, 2020), 13 Meisterschalen, sieben DFB-Pokale (Bestmarke mit Bastian Schweinsteiger), zwei Uefa-Supercups, zwei Fifa-Klub-WM-Titel und den WM-Triumph 2014 in Brasilien.

Damit trohnt er nun über allen anderen deutschen Profis. Die Konkurrenz ist stark: Toni Kroos, der im Juli 2024 seine Karriere beendete, hatte zuvor die Liste angeführt, mit 34 Titeln, darunter sechs Champions-League-Siege (fünf mit Real Madrid). Doch Neuer zog vorbei, und nun liegt es an ihm, bei der WM 2026 seinen zweiten WM-Titel zu gewinnen und sich endgültig als alleiniger Rekordhalter zu etablieren.

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit großen Ambitionen in das Turnier, und Neuer wird als Führungsspieler eine Schlüsselrolle einnehmen. Die Fans dürfen gespannt sein, ob der Keeper seine außergewöhnliche Karriere mit einem weiteren Höhepunkt krönen kann





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