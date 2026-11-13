Manuel Neuer und Anika Neuer: Ehe nach zweitem Kind gescheitert

Nach der Geburt des zweiten Kindes und der WM-Tour: Manuel und Anika Neuer lassen sich scheiden. Details zum Datum und den Gründen der Trennung.

Die Ehe zwischen dem deutschen Torwart Manuel Neuer und seiner Frau Anika Neuer ist gescheitert. Laut exklusiven Informationen von BILD hat sich die 40-jährige Fußball -Legende von seiner 26-jährigen Ehepartnerin getrennt. Dieser Schritt fällt in eine Zeit extremer persönlicher Umbrüche für die Familie.

Die Trennung erfolgt nur etwa zwei Monate nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes. Ende August hatte Anika Neuer ihren Sohn zur Welt gebracht. Das Paar schien nach der Ankunft des neuen Familienmitglieds glücklich. Der zweijährige Luca wurde durch die Geburt seines Geschwisterchens zum großen Bruder.

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Hochzeit in Südtirol und frühere Beziehung

Der Kontrast zur vergangenen Idylle ist groß. Erst im Juli 2025 feierten die beiden in Südtirol ihr großes Traumhochzeitswochenende. Die Feierlichkeiten dauerten mehrere Tage lang und umfassten ein Get-together am Kalterer See, romantische Ja-Worte und eine Poolparty. Dieser öffentliche Anlass lag erst knapp anderthalb Jahre zurück.

Bereits im November 2023 hatten Manuel und Anika ihren Bund standesamtlich geschlossen. Die Trauung fand im kleinsten Kreis im Rathaus Tegernsee statt. Öffentlich wurde die Verbindung erst später, als Anika Neuer ihren Nachnamen von Bissel in Neuer auf Instagram änderte. Die Beziehung bestand somit seit gut sechs Jahren.

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Reaktion der Akteure und WM 2026

Bei einer Anfrage von BILD bezüglich der Trennung wollte sich Manuel Neuer nicht äußern. Sein Medienberater verweist auf das Privat- und Familienleben des Sportstars. Eine Anfrage an Anika Neuer blieb bislang unbeantwortet.

Während der Fußball-WM 2026 war Anika Neuer noch eng an der Seite ihres Mannes. Sie reiste mit dem zweiten Kind, das sie damals noch trug, sowie dem Sohn Luca nach Amerika. Luca wurde dabei von der Mutter von Manuel Neuer getragen. Die Reise durch die USA markiert somit den letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritt des Paares.

Vergangene Trennungen des Bayern-Stars

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Trennung im Privatleben des Bayern-Stars überraschend kommt. Nach dem WM-Triumph 2014 zerbrach seine langjährige Beziehung mit Kathrin Gilch, die 44 Jahre alt ist. Fünf Jahre waren die beiden ein Paar und planten ein gemeinsames Haus. Die Friseurmeisterin unterstützte Neuer bei der Weltmeisterschaft in Brasilien.

Kurz nach dem Titelgewinn machte Manuel Neuer überraschend Schluss. Sein Management bestätigte damals die Trennung, betonte aber die Privatsphäre. Auch seine erste Ehe mit der Dressurreiterin Nina Neuer zerbrach. Die Heirat erfolgte 2017, die Scheidung 2020. Nina Neuer ist inzwischen glücklich liiert und wurde im September 2026 erstmals Mutter.

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Privates Leben nach außen

Auf dem Platz wirkt Manuel Neuer seit Jahren kompromisslos. Privat ist er nach außen oft zurückhaltend und freundlich. Seine Beziehungen zeigen jedoch, dass er Trennungen offenbar konsequent vollzieht. Die aktuelle Situation bleibt für die Öffentlichkeit schwer fassbar, da keine offiziellen Statements vorliegen.