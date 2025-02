Manuel Neuer und Jonas Urbig: Job-Sharing im Bayern-Tor

Manuel Neuer wird in der kommenden Saison auf einige Spiele verzichten, um dem jungen Torhüter Jonas Urbig Einsatzzeiten zu ermöglichen. Das ungewöhnliche Vorgehen soll dem Neuzugang aus Köln die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und die Nachfolge des 38-jährigen Kapitäns anzutreten.

Bayern München s Kapitän Manuel Neuer und der junge Torhüter Jonas Urbig haben eine ungewöhnliche Vereinbarung getroffen. Neuer wird in der kommenden Saison auf einige Spiele verzichten, um dem Neuzugang Urbig Einsatzzeiten zu ermöglichen. Neuer erklärte: „Es ist so, dass es eine Absprache gibt. Wir versuchen natürlich, dass sich der Jonas weiterentwickeln kann und das kann er ja nur, wenn er auch spielt.

“ Der 38-Jährige war in der Vergangenheit nicht immer offen für die Möglichkeit, sich im Tor mit einem jungen Kollegen zu teilen. Als Alexander Nübel 2020 ebenfalls zum Team stoßen sollte, gab es Berichte, dass Nübel Spielzeit zugesichert haben wollte, Neuer dies aber unterband. Nun hat sich die Situation gewandelt, möglicherweise auch, weil Neuer mit fast 39 Jahren deutlich weiter am Ende seiner Karriere steht. Urbig war im Januar vom 1. FC Köln nach München gewechselt und hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben - verbunden mit der Perspektive, eines Tages möglicherweise Neuer als Nummer eins zu beerben. „In Absprache mit dem Trainer und dem Torwartteam wird es auf jeden Fall Partien geben, in denen Jonas spielt“, sagte Neuer. „Ich gehe mal davon aus, dass es in der nächsten Saison mindestens zwei sind, durch die Pokalspiele, in denen ich raus bin“, scherzte der 38-Jährige. Beim Achtelfinal-Aus gegen Bayer Leverkusen hatte Neuer Rot gesehen und ist zu Beginn der neuen Pokalsaison dementsprechend gesperrt.





Fußball Bayern München Manuel Neuer Jonas Urbig Job-Sharing Torwart Bundesliga Pokal

