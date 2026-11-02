Manuel Neuer und Jonas Urbig verletzt: Bayern Sorgen um Torhüter für Atlético

Bayern München hat massive Sorgen um die Torhüterposition vor dem Champions-Lite-Spiel gegen Atlético Madrid. Manuel Neuer fehlt mit Fußverletzung, Jonas Urbig bekam einen harten Schlag ab.

Der FC Bayern München steht vor einem massiven Torhüter-Problem, bevor das wichtige Spiel gegen Atlético Madrid stattfindet. Kapitän Manuel Neuer konnte am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund nicht auf dem Platz stehen. Bei dem 40-Jährigen lag eine Sehnenreizung im Fuß vor, die ihn aus dem Kader verbannte. Zudem erlitten Ersatzmann Jonas Urbig und weitere Offensivstars wie Michael Olise, Ismael Saibari und Serge Gnabry Verletzungen oder waren bereits gesperrt.

Harter Crash mit Carney Chukwuemeka

Die Situation für die Münchner wurde noch dramatischer, als Jonas Urbig in der 34. Minute einen schwerwiegenden Zusammenprall erlitt. Der 23-Jährige wurde beim Abseitstor der Dortmunder von Carney Chukwuemeka mit beiden Knien am Kopf getroffen. Nach der Partie wirkte der Ersatzkeeper in den Katakomben der Allianz Arena zunächst benommen. Als er rund 50 Minuten später die Kabine verließ, sah er jedoch deutlich besser aus und kommentierte den Vorfall mit einem Augenzwinkern, dass alles okay sei, obwohl er zwei Knie ins Gesicht bekommen habe.

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Sorge vor Atlético-Madrid Spiel

Trotz der scheinbar leichten Verletzungen nimmt das medizinische Personal des FC Bayern die Vorfälle sehr ernst. Es wird eng mit einer zeitnahen Genesung von Manuel Neuer für die Reise nach Madrid. Der Weltmeister-Keeper hatte bereits vor der Partie gegen Dortmund Pausen eingelegt, zuletzt gegen Leipzig und Stavanger. Seine Probleme mit Flüssigkeit im Fuß durch die anhaltende Sehnenreizung bestehen weiterhin. Obwohl er täglich zur Behandlung an der Säbener Straße ist, konnte er noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Für das Spiel am Dienstag im Estadio Metropolitano bleibt seine Teilnahme fraglich.

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Sven Ulreich als Notlösung bereit

Sollten sowohl Neuer als auch Urbig für das Crucial-Spiel gegen Atlético Madrid nicht verfügbar sein, springt Sven Ulreich ein. Der 38-Jährige ist der verlässliche dritte Torwart und hat bereits in der vergangenen Spielzeit bewiesen, dass er das Tor hüten kann. Zuletzt stand er am 14. März 2026 beim 1:1 in Leverkusen auf der Matte, als beide Stammtorhüter ausfielen. Damals fehlte Neuer wegen eines Muskelfaserrisses und Urbig hatte eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Sollte die Diagnose bei Urbig nun ebenfalls auf eine Gehirnerschütterung hinweisen, wäre Ulreich die letzte hope für die Münchner in dieser entscheidenden Phase der Saison.