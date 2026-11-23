Paartherapeutin Ruth Marquardt kritisiert Manuel Neuer wegen der Trennung von Anika. Experten warnen vor emotionaler Vernachlässigung in der Phase nach der Geburt.

Der deutsche Nationaltorwart Manuel Neuer steht seit Kurzem in der öffentlichen Kritik, nachdem sich ein Video verbreitete, das ihn in Gesellschaft einer anderen Frau zeigt. Diese Entwicklung erfolgt wenige Tage nach der Trennung von seiner Ehefrau Anika, die im August gemeinsam mit ihm das zweite Kind zur Welt gebracht hat. Die Kombination aus familiärer Zerrüttung und scheinbarer Gleichgültigkeit hat insbesondere in der Öffentlichkeit und unter betroffenen Partnerinnen für Empörung gesorgt. Die Paartherapeutin Ruth Marquardt hat die Situation öffentlich analysiert und dabei deutliche Worte für die Verantwortlichkeit von Vätern gefunden.

Kritik an fehlender Vaterrolle direkt nach Trennung

Die Expertin Ruth Marquardt hat auf ihrer Instagram-Pinnwand ein Video veröffentlicht, das die emotionale Situation von Anika Neuer aus fachlicher Sicht beleuchtet. Marquardt übt scharfe Kritik an dem Verhalten von Manuel Neuer, indem sie feststellt, dass Väter sich oft zu leicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Besonders drastisch beschreibt sie den Vorfall, bei dem Neuer seine Frau verlassen habe, während diese sich noch im Wochenbett befinde. Dieser Zustand der Verletzbarkeit wird durch das neue Kind noch verstärkt, doch statt Unterstützung erfährt die junge Mutter offenbar Entfremdung. Die Expertin nutzt den Fall Neuer als Paradebeispiel für ein allgemeines Phänomen, das sie in ihrer Beratungspraxis beobachtet.

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Starke Resonanz unter Prominenz und Mutterfiguren

Die Analyse der Paartherapeutin hat eine breite Resonanz in der deutschen Prominentenszene ausgelöst, insbesondere bei Frauen, die selbst Mütter sind oder Partnerschaften führen. Lina Kimmich, die Ehefrau des Bayern-Kapitäns Joshua Kimmich, zeigt sich auf dem Social-Media-Post beeindruckt von der klaren Sprache der Expertin. Auch Ann-Kathrin Götze, die Partnerin des ehemaligen Bundesligaprofis, stimmt der Bewertung zu und sieht darin eine wichtige Aufarbeitung von Missständen. Selbst Michael Ballacks Verlobte Sophia Schneiderhan signalisiert ihre Zustimmung zur Sichtweise Marquardts. Auch der Sänger und Vater Nico Santos meldet sich in den Kommentaren zu Wort und unterstreicht die Relevanz des Themas für moderne Vaterschaft.

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Psychologische Folgen für Mütter in der Wochenbettphase

Ruth Marquardt erklärt im Detail, warum eine Trennung unmittelbar nach der Geburt eines Kindes so extrem belastend ist. In dieser Zeit bricht häufig das wichtigste Fundament weg: die Sicherheit, Verlässlichkeit und Unterstützung durch den Partner. Viele Frauen tragen bereits innerhalb der Partnerschaft den Großteil der Verantwortung für Kinder und Haushalt. Fällt nun auch der emotionale Anteil des Vaters weg, führt dies schnell zu einer massiven Überforderung. Die Situation wird dadurch erschwert, dass die Trennung selten ohne Vorgeschichte stattfindet und sich die Partner bereits länger voneinander entfernt haben. Plötzlich ist nicht nur die romantische Beziehung in Frage gestellt, sondern die gesamte gemeinsame Zukunft als Familie.

Konkrete Hilfsangebote und Kommunikation mit Kindern

Die Expertin betont, dass es in dieser krisenhaften Phase nicht nur um Worte, sondern um handfestes Handeln geht. Frauen benötigen kein Mitleid, sondern konkrete Entlastung im Alltag, wie das Abnehmen des Babys oder emotionale Unterstützung durch ein verlässliches Netzwerk aus Freundinnen und Familie. Im Hinblick auf die Kinder ist es entscheidend, dass diese nicht in die Rolle von Vermittlern oder Tröstern gedrängt werden. Beide Elternteile müssen klar kommunizieren, dass sie weiterhin als Eltern da sind und sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Väter sollten ihre Anwesenheit auch nach der Trennung emotional und im Alltag zeigen, statt sich zurückzuziehen. Letztlich obliegt es den Erwachsenen, die Konflikte nicht auf dem Rücken der Kinder auszutragen und die neue Familiensituation gemeinsam zu bewältigen.