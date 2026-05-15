Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängern Vertrag bei FC Bayern

FC Bayern verkündet Verlängerung des Vertraufs mit Manuel Neuer und Sven Ulreich.

NEWS TEXT Jetzt ist es offiziell! Der FC Bayern hat die Verlängerung mit Manuel Neuer (40) verkündet. Der Rekordmeister meldete am Freitag um kurz nach 17 Uhr auf X die weitere Zusammenarbeit mit seinem Kapitän.

, sondern auch weiterhin die Nummer 1. Parallel soll er Top-Talent Jonas Urbig (22) weiter aufbauen. Die Bayern-Bosse wollten den Keeper nach seinen starken Leistungen – besonders in der Champions League – unbedingt halten. Neuer überzeugte intern nicht nur sportlich, sondern auch als Führungsspieler in der Kabine.

Der Plan der Münchner: Neuer bleibt Stammkeeper, soll gleichzeitig aber schrittweise mehr Spiele an Urbig abgeben. Als Mentor begleitet er den Youngster auf dem Weg zum möglicherweise Weltklasse-Torwart. Trotz seines Alters genießt er beim Rekordmeister weiterhin großes Vertrauen. In einer offiziellen Pressemitteilung sagt Manuel Neuer: „Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr.

Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung. In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent noires ab, optimal auf die Spiele vorzubereiten.

" Auch Ersatzkeeper Sven Ulreich (37) bleibt den Münchnern erhalten. Sein Vertrag wurde ebenfalls um ein weiteres Jahr verlängert





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