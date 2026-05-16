Manuel Neuer und Thomas Müller: Spekulationen über die WM-Trotterweiterung

Manuel Neuer könnte trotz seines Karriereendezeitpunkts seinen kommenden Auftritt bei der WM im Nationaltor erweisen.

Manuel Neuer könnte erneut im Nationaltor stehen, obwohl er seinen Karriereendetermin bei der WM bekannt gegeben hat. Der Bayern-Keeper steht auf der vorläufigen 55er-Liste, was die Spekulationen erneut befeuert.

Die Frage, ob Thomas Müller Neuer mitnehmen würde, wird weiter erörtert. Manuel Neuer selbst betont, dass er mit Oliver Baumann gesprochen hat. Im ersten Kommentar betont Sebastian Hellmann, dass Matthäus eine Bindung zu Baumann hat. Die Kommentare stehen im Gegensatz zu den Nachrichten der letzten Wochen.

Die Kommentare und Meinungen auf der Bild-Redaktion gehen in mehrere Richtungen. Didi Hamann äußert sich dagegen und konzentriert sich auf die Bundesliga-Saison





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