Manuel Neuer verlängert seinen Bayern-Vertrag möglicherweise bis zum Saisonende

Transfer-Experte Fabrizio Romano hat die Vertrags-News auf seinem X-Account (ehemals Twitter) bestätigt und beruft sich dabei auf BILD-Informationen. Laut BILD-Informationen soll Neuer einen Einjahresvertrag unterschreiben.

Falk erklärt: "Die Verlängerung von Manuel Neuer soll kurz bevorstehen und eventuell noch diese Woche passieren.

". Niedderer bestätigt diese Entwicklung und fügt hinzu: "Es ist eigentlich klar und es geht nur noch darum, dass man einen Termin findet zur Verkündung. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Verbindung mit der Meisterfeier stattfindet.

". Die Reporter könnten sich eine Bekanntgabe auf dem Balkon am Marienplatz vor den Fans vorstellen. Bei der Verlängerung handelt es sich laut BILD-Informationen um einen Einjahresvertrag. Zuvor hatten die beiden Bayern-Reporter schon berichtet, dass Neuers Berater Thomas Kroth an der Säbener Straße zu Verhandlungen war, nachdem Neuer Bayern signalisierte, dass er weitermachen will und das Konzept mitträgt.

Inzwischen hat auch Transfer-Experte Fabrizio Romano die Vertrags-News auf seinem X-Account (ehemals Twitter) bestätigt und beruft sich dabei auf BILD-Informationen. Widerruf Tracking und CookiesDie ganze Saison über kursierten Gerüchte um ein mögliches Karriereende von Neuer. Der ehemalige Welttorhüter wurde im Laufe der Saison 40. Nun scheint es so, als ob Neuer noch eine Saison dranhängt





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