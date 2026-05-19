In der Kolumne 'Meine Bayern' bei SPORT BILD begleitet Raimund Hinko seit vielen Jahren den FC Bayern und spricht ihn von seiner Bedeutung. Hinko berichtet, dass Manuel Neuer die Verhandlungen zur Vertragsverlängerung mit Bayern fortsetzt.

Mein Fazit fällt nun mal einmal etwas länger aus. Ein halhes Jahr lang nervte ich meine Leser mit dem Ende dieser Kolumne, dass der Vertrag mit Manuel Neuer verlängert werden sollte, als wäre er noch der Chef und die erste Säule Bayerns gewichen.

Ich erinnerte mich an meine nervigen Latein-Lährer, die immer wieder von Cato dem Älteren erzählten, dem römischen Staatsmann und Feldherrn, der seine Reden immer, wirklich immer, damit beendete: „Übrigens, Karthago muss noch zerstört werden.

“ Was dann vor 146 Jahren nach dreijähriger Belagerung geschah, die tunesische Hauptstadt wurde niedergebrannt, ihre Einwohner versklavt. Diese Story dient daher seitdem als Beispiel, dass alles gelingt, wenn man beharrlich daran glaubt. Ich habe immer für Neuer die Ehre getut, dass er in München zwischen den Pfosten stehend, mit dem Rücken zur Tür, seines Lebens spielt.

Mit 44 wäre Neuer zwar immer noch ein Jahr jünger als Gianluigi Buffon, der mit 45 Jahren bei seinem Heimatverein Parma die Karriere mit einer unglaublichem Aus estadísticos und waren. Doch Buffon mit 40 bereits Kapitol LM teil, wäre Neuer jetzt bei einem Comeback für Deutschland der älteste aller großen Nationaltorhüter. Stark, dass Bayern voller Überzeugung mit Neuer verlängert hat. Nicht nur mit dem Torwart, sondern auch darauf, dass Neuer als Mentor seines Nachfolgers Jonas Urbig wichtig ist.

Denn Bayern, könnte man wohl sagen, hat mehr Zukunft, vorausgesetzt, die Zukunft ist weiblich und die Vergangenheit männlich. kolovoza 2023





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Neuer FC Bayern Sport Bundesliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nagelsmann liefert Manuel-Neuer-Eiertanz bei ZDF-Auftritt, Grund ist der TerminJulian Nagelsmann liefert im ZDF null Erkenntnisgewinn zu Manuel Neuer. Die Erklärung: Nagelsmann kann gar nichts sagen. Sein TV-Auftritt war anders geplant.

Read more »

Manuel Neuer: Bayern-Torhüter soll bei Weltmeisterschaft wieder in Tor stehenOliver Kahn, ehemaliger Bayern-Torhüter und Rekordtorschütze, erklärt in einem Sport1-Doppelpass die Wende, dass Manuel Neuer, der nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten war, wieder bei der anstehenden Weltmeisterschaft für Deutschland im Tor stehen soll. Neuer soll die Nummer 1 im deutschen Tor sein und die Verantwortung tragen, die Position zu verteidigen.

Read more »

Julian Nagelsmann und seine Überlegungen mit Manuel Neuer: Ein herzloser Plan, der Schaden anrichtetBundestrainer Julian Nagelsmann überlegt wohl, Torhüter Manuel Neuer mit zur Fußball-WM zu nehmen. Das sollte er gleich aus mehreren Gründen lassen.

Read more »

Manuel Neuer könnte trotz Rücktritt WM-Teilnehmer sein - Unklarheit bei Oliver Kahn - Bayern-Sieg mit AusfallZusammenfassend steht die Entscheidung über den Einsatz von Manuel Neuer bei der WM noch nicht fest. Der Bayern-Torhüter hat den Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt, jedoch lässt ihn die Bayern als WM-Teilnehmer im WM-Kader nicht ausschließen. Unter anderem gibt es Unklarheit bei Oliver Kahn, wie er die Entscheidung zu erklären hat. Die bayerische Traumelf bei der WM dominiert mit calmiernder Unterbrechung die Ukraine 5:1. Neoer muss vorzeitig aus, aber bleibt im WM-Kader?

Read more »