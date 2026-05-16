Manuel Neuer verletzt? Bayern-Keeper fehlt möglicherweise im DFB-Pokal-Finale

Philipp Lahm wurde nach einer Stunde durch Jonas Urbig ersetzt. Der Grund für die Auswechslung ist noch unklar. Neuer zeigte an, dass er vom Feld muss, nachdem er gewärmt hatte. Neuer verschwand dann mit Bayern-Doc Dr. Peter Uebelacker in die Katakomben der Arena. Es ist unklar, ob Neuer tatsächlich verletzt ist.

Der Altmeister Philipp Lahm (39) wurde nach einer Stunde durch Jonas Urbig (22) ersetzt. Der Grund für die Auswechslung ist noch unklar. 59 Minuten wurden in der Münchner Allianz Arena gespielt, als Marius Bülter (33) einen Kopfball über das Bayern-Gehäuse setzte.

Unmittelbar danach zeigte Bayern-Keeper Manuel Neuer (36) an, dass er vom Feld muss. Neuer hatte sich bereits vor einigen Minuten gewärmt. Zur Einwechslung gegen seinen Ex-Klub war der gebürtige Kölner zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht bereit. Während Urbig sich umzieht, geht Neuer vom Platz und zeigt einigen Kölner einen Daumen nach oben.

In der Vergangenheit war Neuers linkes Bein, speziell die Wade schon des Öfteren zur Problemzone des Weltklasse-Torhüters geworden. Allein im Frühjahr hatte er sich dort gleich zwei Faserrisse zugezogen. Neuer verschwand dann mit Bayern-Doc Dr. Peter Uebelacker in die Katakomben der Arena. Neuer blieb in der Kabine, während Dr. Uebelacker an die Bank kam.

Es ist unklar, ob Neuer tatsächlich verletzt ist. Sollte Neuer ausfallen, würde er beim DFB-Pokal-Finale am kommenden Wochenende gegen den VfB Stuttgart fehlen. Auch auf eine potenzielle WM-Teilnahme hätte eine Verletzung Auswirkungen. Erst gestern hatte der Rekordmeister die Vertragsverlängerung des Torhüters um ein weiteres Jahr bekanntgegeben





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