Manuel Neuer verletzt: Sehnenteilriss lässt Comeback im FC Bayern und bei DFB fraglich werden

Manuel Neuer hat sich einen Sehnenteilriss zugezogen. Die Genesung dauert mindestens sechs Wochen, ein Comeback im Januar ist unwahrscheinlich. Experten warnen vor Langzeitfolgen.

Manuel Neuer hat sich einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen und fällt dem FC Bayern München mindestens sechs Wochen aus. Dieser Umstand stellt die Teilnahme an der Rückrunde der Bundesliga und die Planung für die Nationalmannschaft des DFB vor erhebliche Probleme. Der 40-jährige Torwart war bei der Partie gegen Atletico Madrid eingewechselt worden, wo er bereits vor dem Vorfall unter Beschwerden litt.

Diagnose Sehnenteilriss und Ausfallzeit

Der FC Bayern München teilt mit, dass ein Teilriss der Peronealsehnen vorliegt. Diese Sehnen sind für die Stabilität des Sprunggelenks essenziell und wurden durch ein Umknicken geschädigt. Normalerweise wird bei einer solchen Verletzung mit einer Rehabilitation von etwa sechs Wochen gerechnet, was Neuer definitiv bis zur Winterpause vom aktiven Spielbetrieb abhalten wird. Ein Einsatz am 9. Januar ist damit ausgeschlossen.

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Dr. Markus Salzmann, renomzierter Orthopäde der U16-Nationalmannschaft des DFB, bestätigt die Diagnose. Er erklärt, dass es sich um eine chronische Reizung handelt, die durch die akute Belastung zu einem Teilriss führte. Die Behandlung erfolgt zunächst konservativ, doch der Weg zurück zum Fußballfeld erfordert Geduld und Präzision. Ein vorzeitiger Einstieg könnte den Heilungsprozess gefährden und die Genesung verzögern.

Medizinische Einschätzung und Komplikationen

Experten warnen vor einem möglichen Horrorszenario für Manuel Neuer. Aufgrund seines Alters und der kumulierten Belastung in fast 30 Jahren Profisport besteht das Risiko, dass die Verletzung länger dauert als die prognostizierten sechs Wochen. Salzmann deutet an, dass in schweren Fällen sogar sechs Monate oder mehr Ausfallzeit möglich wären. Dies würde die Karriere des Ex-Nationaltorwarts ohne ein Comeback beenden.

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Salzmann hebt hervor, dass Neuer in der Vergangenheit oft zu früh wieder in den Spielbetrieb eingestiegen war. In der vergangenen Saison wurde er bereits sieben Mal vorzeitig ausgewechselt, weil sein Körper die Belastung nicht mehr tragen konnte. Diese Tendenz zu früher Rückkehr birgt die Gefahr von Rückschlägen, da die Sehnen bei jedem Schritt und vor allem beim Springen und Abstoßen als Torhunter stark gefordert sind.

Folgen für den FC Bayern und DFB

Für Manuel Neuer selbst bedeutet die Verletzung einen harten Einschnitt. Er gab zu, in den vergangenen Tagen und Wochen unter Schmerzen beim Gehen gelitten zu haben. Eine schmerzfreie Rehabilitation ist nun die Voraussetzung, um keine weiteren Risiken einzugehen. Sollte die konservative Behandlung scheitern, ist eine Operation der Fußsehnen notwendig, die die Ausfallzeit deutlich verlängern könnte.

Für den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft bedeutet dies eine große Unsicherheit. Der aktuelle Vertrag Neuers läuft voraussichtlich im Sommer aus. Ein krönender Abschluss der Karriere im Estadio Metropolitano ist durch die Verletzung unwahrscheinlicher geworden. Die medizinische Betreuung durch das Team im Hintergrund ist entscheidend, doch die Zeit drängt für den routinierten Hüter, der nun auf absolute Schonung angewiesen ist.