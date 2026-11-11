Manuel Neuer verletzt sich im Jubiläumsspiel: Sehnenteilriss beendet Rekordmarke

Bayerns Kapitän Manuel Neuer erleidet einen Sehnenteilriss im rechten Fuß. Die Diagnose beendet sein historisches 550. Bundesligaspiel und wirft Fragen nach seiner Rückkehr auf.

Der deutsche Nationalspieler Manuel Neuer hat seinen 550. Einsatz in der Bundesliga nicht überstanden, nachdem er sich im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 schwer verletzt hatte. Der Torwart des FC Bayern München wurde mit einer Diagnose eines Sehnenteilriss es am rechten Fuß ausgewechselt, was sein ambitioniertes Ziel, die Altersmarke für älteste Spieler zu brechen, abrupt beendete. Neuer stand kurz davor, als 40 Jahre und 225 Tage alter Spieler die Historie des Rekordmeisters zu schreiben.

Details zur Verletzung und Auswechslung

Die Situation entwickelte sich während der ersten Halbzeit, als der Ausgleichstreffer von Mainz per Video-Assistenten (VAR) zurückgenommen wurde. Kurz vor der Pause blieb Neuer nach einem Abwehrversuch am Boden liegen und musste sofort medizinisch am rechten Knöchel behandelt werden. Das medizinische Personal des Vereins stellte nach diversen Tests fest, dass ein Sehnenteilriss vorliegt. Jonas Urbig, der DFB-Torwart, wärmte bereits an der Seitenlinie auf und übernahm in der 45. Minute das Tor bei den Bayern.

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Neuers Reaktion und soziale Medien

In den sozialen Medien zeigte sich der Kapitän kämpferisch und betonte, dass Verletzungen zum Sport gehören. Er postete ein Foto von sich selbst auf Krücken und schrieb, dass er diese Situation meistern werde, da er dies bereits einmal durchlebt habe. Neuer erklärte, dass er sich nun voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren wird, während er die Mannschaft auf dem Platz unterstützen möchte. Er bedankte sich explizit für die zahlreichen aufmunternden Worte seiner Fans und Anhänger.

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Prognosen zur Ausfallzeit und Heilung

Über die genaue Dauer der Verletzungspause macht der Verein keine offiziellen Angaben, doch Medienberichte liefern erste Einschätzungen. Die Zeitung Bild rechnet mit zwei Monaten Ausfallzeit, während die Abendzeitung zwischen sechs und zwölf Wochen vermutet, falls die Heilung optimal verläuft. Im besten Fall könnte Neuer frühestens im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Borussia Mönchengladbach wieder auflaufen. Es gibt jedoch auch medizinische Berichte, die bei Vorschäden von längeren Pausen ausgehen und eine vollständige Belastung ohne Schmerzen erst nach drei bis sechs Monaten für möglich halten.

Karriereende und historische Einordnung

Sollte der Worst Case eintreten, wäre Neuers Saison praktisch beendet, was bedeutet, dass er erst ganz am Ende seiner vermutlich letzten Spielzeit wieder eingreifen würde. Die Hierarchie im Tor wird trotz der Verletzungsanfälligkeit nicht aufgeweicht, wie Eberl bestätigte. Neuer hatte zuvor Bernd Dreher als ältesten Bayern-Spieler abgelöst, der bei seinem letzten Einsatz 40 Jahre und 198 Tage alt war. Der älteste Spieler in der Bundesliga-Geschichte ist Klaus Fichtel mit 43 Jahren und 184 Tagen, eine Marke, die Neuer aufgrund seines geplanten Karriereendes voraussichtlich nicht mehr erreichen wird.