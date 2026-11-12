Manuel Neuer verletzt sich im Jubiläumsspiel: Diagnose Sehnenteilriss

Manuel Neuer zieht sich im 550. Bundesliga-Spiel einen Sehnenteilriss zu. Die Ausfallzeit beträgt bis zu sechs Monate, was das Ende seiner Karriere bedeuten könnte.

Der FC Bayern München und seine Fans trauerten am Wochenende um einen Moment purer Freude. Manuel Neuer feierte sein 550. Bundesliga -Spiel und brach gleichzeitig den Vereinsrekord für das höchste Alter eines Spielers im historischen Rekordmeister. Mit 40 Jahren und 225 Tagen löste er den bisherigen Inhaber Bernd Dreher ab. Dieser Rekord war jedoch von kurzer Dauer und wurde durch eine schwere Verletzung überschattet, die den 40-Jährigen zwang, den Platz zu verlassen.

Unfallherd und medizinische Diagnose

Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause beim Spiel gegen Mainz. Neuer lag nach einem Abwehrversuch am Boden, nachdem ein Torabschluss von Mainz kurz vor dem Pfiff vom Video-Assistenten (VAR) wegen eines Foulspiels anerkannt worden war. Das medizinische Personal behandelte den rechten Knöchel des Torwarts direkt auf dem Rasen. Die anschließende Diagnose bestätigte den Befund: Es liegt ein Sehnenteilriss im rechten Fuß vor. Dies ist ein schwerwiegendes Ereignis für den Kapitän, der lange Zeit als unerschütterliche Stabilität im Tor gegolten hatte.

Also read Manuel Neuer steht vor der Entscheidung: Karriereende nach Verletzungsdrama

Positionen der Akteure und öffentliche Reaktion

Manuel Neuer selbst reagierte mit typischer Kampfbereitschaft auf die Social-Media-Plattformen. Er postete ein Foto von sich selbst auf Krücken und erklärte, dass Verletzungen zwar nie zum richtigen Zeitpunkt kommen, aber zum Fußball dazugehören. Er betonte, diese Situation bereits einmal durchlebt zu haben und nun voll und ganz auf seine Genesung zu setzen. Gleichzeitig versicherte er, die Mannschaft auf dem Platz unterstützen zu wollen, soweit es seine körperliche Verfassung zulässt. Der Verein reagierte zurückhaltend und gab keine konkreten Zeiträume für die Ausfallzeit bekannt. Dennoch zitierte die Presse verschiedene Einschätzungen. Die "Bild"-Zeitung geht von etwa zwei Monaten Pause aus. Die "Abendzeitung" spekulierte zwischen sechs und zwölf Wochen, je nach Heilungsverlauf.

Plan B im Tor und personelle Konsequenzen

In der 45. Minute wurde Jonas Urbig, der bereits an der Seitenlinie aufgewärmt hatte, für den Routinier eingewechselt. Urbig, ebenfalls Torwart der deutschen Nationalmannschaft, übernahm die Verantwortung in den verbleibenden Minuten. Hansi Flick, der Trainer des FC Bayern, musste diese Situation schnell integrieren. Die Hierarchie im Tor bleibt laut sporting director Holger Eberl unangetastet, wenn auch mit Einschränkungen. Auf die Frage, ob die Verletzungsanfälligkeit Neuer schwäche, antwortete Eberl klar mit "Nein". Dennoch ist die Belastbarkeit des Torhüters aktuell ein kritisches Thema. Im Jahr 2024 wurde Neuer bereits zum vierten Mal in Pflichtspielen ausgewechselt, was die Fragilität seiner körperlichen Verfassung unterstreicht.

Advertisement

Prognosen für Rückkehr und Karriereende

Die Unsicherheit über die Rückkehrzeit ist groß. Im besten Szenario kehrt der Kapitän frühestens im ersten Spiel nach der Winterpause beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach zurück. Medizinische Berichte deuten jedoch auf längere Zwangspausen hin. Bei Vorschäden kann die vollständige schmerzfreie Belastung drei bis sechs Monate dauern. Sollte der "worst case" eintreten, wäre die aktuelle Saison für Manuel Neuer bereits beendet. Er könnte erst im Februar wieder zur Verfügung stehen oder sogar bis zum Ende der Spielzeit pausieren. Dies ist vermutlich seine letzte Saison, da der Weltmeister von 2014 sein Karriereende am Saisonende ankündigt.

Historischer Kontext und Rekordhalter

Trotz der Verletzung bleibt Manuels Meisterschaftsrekord bestehen, der Bernd Dreher ablöste. Dreher war bei seinem letzten Einsatz 40 Jahre und 198 Tage alt. Manuel Neuer liegt nun bei 40 Jahren und 225 Tagen. Allerdings ist ein weiterer Rekordabruf im historischen Vergleich unwahrscheinlich. Der älteste Spieler in der Geschichte der Bundesliga ist Klaus Fichtel mit 43 Jahren und 184 Tagen vor Uli Stein. Neuer wird diese Marken voraussichtlich nicht mehr erreichen, da sein Karriereende absehbar ist. Die Verletzung im Jubiläumsspiel bleibt somit ein markanter, wenn auch schmerzhafter Höhepunkt in einer langen und erfolgreichen Karriere des deutschen Rekordnationaltorhüters.