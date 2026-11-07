Manuel Neuer verletzt sich in Mainz - Bayern gewinnt mit 2:1

Manuel Neuer scheidet vorzeitig aus dem Spiel gegen Mainz aus. Die Bayern gewinnen dennoch dank Treffern von Kimmich und Karl mit 2:1.

Manuel Neuer hat als Torwart des FC Bayern München im Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 einen folgenschweren Rückschlag erlitten. Der 39-jährige Keeper musste nach einer Kollision in der 40. Minute verletzt das Feld verlassen und wurde durch Jonas Urbig ersetzt. Trotz des Ausfalls ihres Kapitäns sicherte sich die Münchner Mannschaft einen wichtigen Sieg im Meisterschaftsrennen.

Verletzungsmoment in der 40. Minute

Der Vorfall ereignete sich, als Neuer einen Freistoß der Mainzer klären wollte. Der Ball prallte von der Hand von Nico Schlotterbeck ab und traf Neuer am Oberkörper, bevor er zu Lee Jae-Sung abprallte. Dieser nutzte die Situation und erzielte das 1:1 für Mainz. Neuer blieb daraufhin verletzt auf dem Boden liegen und klammerte sich an seinen rechten Fuß, woraufhin das medizinische Personal den Rasen betrat.

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Ursache und Kontext der Verletzung

Neuer litt bereits vor dem Spiel an deutlichen Beschwerden. Gegenüber Amazon Prime gab er an, jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt zu haben. Diese Schmerzen bestanden auch am Morgen des Spiels fort. Die Verletzung im Training oder im Vorfeld des Spiels hatte sich nun akut zugespitzt. Der Wechsel zu Urbig war daher eine notwendige Maßnahme, um weitere Schäden zu vermeiden.

Schiedsrichter-Entscheidung und Tor-Annullierung

Die Pause von fast fünf Minuten ermöglichte es dem Video-Assistenten, den Treffer von Lee zu überprüfen. Die Schiedsrichter prüften die Situation und stellten fest, dass die Mainzer in einer Abseitsposition standen. Das Tor wurde daher zu Unrecht anerkannt und zurückgenommen. Die Spielunterbrechung sorgte für eine klare juristische Einordnung des Moments, obwohl der körperliche Kontakt für Neuers Ausfall entscheidend war.

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Jubiläen und emotionale Momente für die Bayern

Trotz des bitteren Ausfalls ihres Torwarts zeigte der FC Bayern München starke Nerven. Joshua Kimmich hatte die Münchner bereits in der 14. Minute in Führung geschossen. Bei seinem Jubel zeigte er mit dem Zeigefinger zum Himmel, eine Geste zu Ehren seines Vaters Berthold Kimmich. Dieser verstarb im Oktober im Alter von 57 Jahren. Die emotionale Leistung untermauerte den Willen des Teams, das Spiel zu gewinnen.

Entscheidung und Endergebnis in der Schlussetappe

Lennart Karl sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 in der 57. Minute für die endgültige Entscheidung. Der 18-Jährige bestätigte seine gute Form und sicherte den Vorsprung der Bayern. Mainz versuchte noch spät umzusteigen. Tim Tietz erzielte in der 90.+3. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Der FC Bayern München blieb jedoch siegreich und festigte seine Position an der Tabellenspitze.