Manuel Neuer verletzt sich schwer: Fällt zwei Monate aus

Torwart Manuel Neuer erleidet einen Sehnenteilabriss am rechten Fuß. Die Verletzung sorgt für weitere Ausfälle und markiert den nächsten Eintrag in der langen Liste seiner zahlreichen Blessuren.

Torwart Manuel Neuer hat sich einen Sehnenteilabriss am rechten Fuß zugezogen. Aufgrund dieser aktuellen Verletzung muss der 40-jährige Nationalkeeper mit einer langen Verletzungspause von rund zwei Monaten rechnen, wie Informationen des Medienhauses BILD nahelegen. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung für die Aufstellung dar, da er in dieser Zeit nicht zur Verfügung steht.

Chronik der langjährigen Verletzungsleiden

Diese latesten Probleme sind nicht isoliert zu betrachten, sondern bilden den jüngsten Eintrag in einer außergewöhnlich langen und komplexen Liste aller Blessuren, die den deutschen Keeper在过去en Jahren plagten. Bereits vor der aktuellen Diagnose hatte die Summe aller Ausfallzeiten insgesamt 1.222 Tage betragen, was eine beeindruckende Statistik im Kontext seiner langen Profikarriere darstellt. Die Häufigkeit der Verletzungen hat dazu geführt, dass seine Krankengeschichte als besonders anfällig für schwerwiegende körperliche Schäden gilt.

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Die Historie dieser Verletzungen reicht weit zurück und umfasst diverse Knochenbrüche und Weichteilschäden an verschiedenen Körperstellen. Ein frühes Beispiel ist der erste Mittelfußbruch im Juli 2008, als Neuer noch für Schalke 04 spielte und eine Operation mit Titanplatten durchlief, die sich heute noch in seinem Körper befinden. Weitere gravierende Eingriffe folgten schnell, darunter ein weiterer Mittelfußbruch im März 2017 und ein zweiter Bruch des linken Mittelfußknochens im selben Jahr.

Schwerwiegende Operationen und spezifische Heilphasen

Ein besonders dramatischer Verlauf zeigte sich im September 2017 mit dem dritten Mittelfußbruch auf der linken Seite. Dieses Mal wurde der Geschäftsführer Uli Hoeness auf den Fall aufmerksam, der intern alles regelte und eine Operation in Tübingen mit Einsetzen einer weiteren Titanplatte anordnete. Auch diese Platte befindet sich noch im Fuß des Torwarts und führt zu einer Pause von acht Monaten. Die Liste der Eingriffe umfasst zudem eine Innenmeniskus-Operation und den Bruch des Schien- und Wadenbeins.

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Auch außerhalb des Fußballplatzes trat das Verletzungsrisiko deutlich zutage. Bei einer Skitour im Jahr 2022 erlitt Neuer einen Bruch des rechten Schienbeins nach einem Sturz am Roßkopf. Der Abtransport erfolgte per Hubschrauber, und die Operation wurde vom Sprunggelenk-Spezialisten Dr. Johannes Gabel in der BG Unfallklinik Murnau durchgeführt. Diese spezifische Verletzung forderte eine Genesungsphase von rund sechs Monaten, die ihn lange von der aktiven Szene fernhielt.

Aktuelle Verletzungsherde im laufenden Spieljahr

Betrachtet man die jüngste Vergangenheit, so zeigen sich wiederkehrende Probleme an den unteren Extremitäten. Im März 2024 folgte ein Muskelfaserriss in den linken Adduktoren bei einem DFB-Training, der über zwei Wochen Ausfallzeit verursachte. Kurz darauf, im Mai 2024, führte ein Magen-Darm-Infekt zu einer kurzen Pause von fünf Tagen. Neuer verpasste dadurch den Start des EM-Trainingslagers in Blankenhain in Thüringen, reiste jedoch wenige Tage später nach.

Weitere körperliche Warnsignale gab es im September 2024, als Oberschenkelprobleme beim Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb mit einem 9:2 zu Buche standen. Als Vorsichtsmaßnahme wurde er zur Halbzeit ausgewechselt, was zu einer Spielpause führte. Im Dezember 2024 folgte ein Rippenbruch nach einem Foul von Frimpong im DFB-Pokal-Spiel gegen Leverkusen, das mit 0:1 verloren ging, was zu vier Wochen Ausfallzeit führte.

Fortschreitende Muskulaturprobleme und aktuelle Ausfälle

Im März 2025 zog sich Neuer einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Diese Verletzung ereignete sich beim Bejubeln des Treffers von Musiala im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen, das mit 3:0 gewonnen wurde. Die Folge war eine zweiseitige Pause von zwei Monaten. Im Dezember 2025 folgte ein erneutes Problem, diesmal ein Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite nach dem 2:2-Unentschieden in der Bundesliga gegen Mainz 05, was drei Wochen Pause bedeutete.

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Auch im März 2026 trat erneut ein kleiner Muskelfaserriss in der linken Wade auf, diesmal beim Comeback-Spiel gegen Gladbach, das mit 4:1 gewonnen wurde. Diese Verletzung erforderte eine Ruhezeit von rund drei Wochen. Schwierigkeiten zeigten sich zudem im Mai 2026 in der linken Wade beim letzten Saisonspiel in der Bundesliga gegen Köln, das mit 5:1 endete. Neuer verpasste daraufhin das DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart, das mit 3:0 gewonnen wurde, wobei Urbig als Ersatz im Tor stand.

Gegenwärtige Situation und Ausblick für die Mannschaft

Bis zum aktuellen Zeitpunkt, im Oktober 2026, hatte Neuer bereits Probleme wegen einer Flüssigkeitsansammlung im Fuß. Dies führte dazu, dass er das Champions-League-Spiel gegen Stavanger (3:3) und das Spiel gegen RB Leipzig (6:1) verpasste. Er wurde jedoch fit für das entscheidende Spiel gegen den Arsenal FC. Trotz dieser Genesung traten danach anhaltende Sehnenreizungen im rechten Fuß auf, die nach dem Arsenal-Spiel auftraten.

Aufgrund dieser anhaltenden Sehnenreizung verpasste er auch die Partien gegen Freiburg (3:1), Magdeburg (6:1) und den BVB (2:2). Erst beim 2:0-Sieg bei Atlético Madrid in der Königsklasse stand er wieder im Tor. Die aktuelle Diagnose eines Sehnenteilabrisses am rechten Fuß schließt diese Reihe an komplexen Fußproblemen ab und zwingt den Torwart zu einer definitiven zweimonatigen Auszeit, was die personelle Situation im Kader massiv beeinträchtigt.