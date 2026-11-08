Manuel Neuer verletzt sich schwer: FC Bayern verliert Keeper für Monate

Der FC Bayern verliert Manuel Neuer langfristig. Eine MRT-Untersuchung bestätigt einen Sehnenteilriss im rechten Fuß, der eine Pause von zwei Monaten bedeutet.

Der FC Bayern München musste am Sonntag eine schwerwiegende Nachricht zur Verletzungssituation seines Torhüters Manuel Neuer bekannt geben. Der 40-jährige Stammspieler zog sich beim Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05, das die Bayern mit 2:1 gewannen, eine erhebliche Blessure zu. Die offizielle Diagnose lautet auf einen Sehnenteilriss im rechten Fuß, was bedeutet, dass der Kapitän dem Team für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen wird.

Details zum Verletzungsvorfall

Der Vorfall ereignete sich in der 40. Minute des Spiels in Mainz. Neuer unternahm einen missglückten Klärungsversuch, um das vermeintliche Ausgleichtor der Gastgeber zu verhindern. Obwohl der Treffer von Lee anschließend wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde, blieb die Folge der Aktion für den Schlussmann schwer. Unmittelbar nach der Aktion lag Neuer hinter der Torauslinie und wurde mehrere Minuten lang medizinisch versorgt.

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Der Mannschaftsarzt Jochen Hahne und der Physiotherapeut Florian Brandner kümmerten sich vor Ort um den Keeper. Etwa fünf Minuten später stand fest, dass Manuel Neuer das Spiel nicht fortsetzen konnte. Für ihn übernahm der 23-jährige Ersatzmann Jonas Urbig die Position zwischen den Pfosten. Die ersten Anzeichen für das Problem hatten sich bereits zuvor bemerkbar gemacht.

Reaktion des Umfelds

Der Vize-Kapitän Joshua Kimmich, der ebenfalls besorgt reagierte, verwies auf bereits bekannte Beschwerden am Fuß. Kimmich erklärte, dass es sich um das Problem handele, das Neuer in den vergangenen Wochen bereits geplagt habe. Aufgrund dieser bestehenden Probleme hatte der 40-Jährige bereits vier Pflichtspiele verpasst. Kimmich äußerte die Sorge, dass ein solcher Ausfall auf eine ernsthafte Verletzung hindeutet.

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Die Befürchtungen bestätigten sich durch eine anschließende Magnetresonanztomographie. Die MRT-Untersuchung ergab den bitteren Befund, dass Manuel Neuer sich einen Teil der Sehne im rechten Fuß gerissen hat. Dies ist eine gravierende Diagnose, die den langfristigen Ausfall des Weltklassespielers unumstößlich macht. Die medizinische Analyse lieferte die definitive Antwort auf die Fragen nach dem Ausmaß der Verletzung.

Folgen und Prognose

Für den deutschen Rekordmeister bedeutet die Verletzung von Manuel Neuer einen enormen Personalschaden im Tor. Nach Informationen der Bild-Zeitung ist mit einer Ausfallzeit von etwa zwei Monaten zu rechnen. Dies würde bedeuten, dass Neuer erst sehr spät in der laufenden Saison wieder einsatzbereit sein könnte.

Die Situation zwingt den FC Bayern dazu, seine Torhüteroptionen neu zu überdenken. Mit Jonas Urbig steht zwar ein Ersatz zur Verfügung, doch die Qualität und Erfahrung von Manuel Neuer sind schwer zu ersetzen. Die Fans und das Umfeld hoffen nun auf eine schnelle, aber vollständige Genesung des 40-Jährigen, der für die deutsche Nationalmannschaft und seinen Verein eine zentrale Rolle spielt.