Manuel Neuer verletzt sich vor Bundesligarekord und droht lange Ausfallzeit

Bayerns Torwart Manuel Neuer zog sich beim 550. Bundesligaspiel einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. Die Diagnose für den 40-Jährigen deutet auf eine Pause von bis zu zwölf Wochen hin, was seine Rückkehr vor Februar unwahrscheinlich macht.

Manuel Neuer verpasste beim FC Bayern den Abschluss seines historischen Meilensteins. Der deutsche Rekordtorhüter zog sich im Alter von 40 Jahren und 225 Tagen einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. Dieses Leiden trat kurz vor der Halbzeitpause seines 550. Bundesliga spiels auf und verhinderte die Freude über den neu aufgestellten Altersrekord.

Auslöser des 550. Bundesliga-Auftritts

Der FC Rekordmeister feierte zunächst einen besonderen historischen Moment. Manuel Neuer löste damit Bernd Dreher als ältester je aufgestellter Spieler des Clubs ab. Dreher war in seinem letzten Ligaeinsatz für den Verein 40 Jahre und 198 Tage alt gewesen. Der aktuelle Rekordhalter in der gesamten Bundesliga-Historie bleibt jedoch die Schalke-Ikone Klaus Fichtel. Fichtel bestritt sein letztes Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse mit 43 Jahren und 184 Tagen. Uli Stein hält mit 42 Jahren und 170 Tagen den zweiten Platz.

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Diagnose Sehnenteilriss und medizinische Lage

Die medizinischen Experten des Vereins stellten nach der Untersuchung die Diagnose eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß fest. Manuel Neuer blieb am Boden liegen, nachdem er im Mainzer Strafraum einen Abwehrversuch gestartet hatte. Der Schiedsrichter hatte den Mainzer Ausgleichstor kurz zuvor per Videoanalyse zurückgenommen. Das Trainingspersonal musste den Spieler an der Seitenlinie behandeln. Anschließend verließ er den Platz endgültig.

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Positionen der Vereinsführung und Ausfallzeiten

Bayerns Sportdirektor Klaus Eberl äußerte sich zur Situation des Kapitän. Er nannte den Vorfall ein Wiederholungsvorkommen einer alten Beschwerde. Der Sportvorstand bekräftigte jedoch, dass die Hierarchie im Tor unangetastet bleibe. Es gebe keine Zweifel an seiner zukünftigen Stellung als Nummer eins. Verschiedene Medien schätzen die Dauer der Pause unterschiedlich. Die Bild erwartet eine zweimonatige Sperre. Die Abendzeitung deutet auf mögliche zwölf Wochen hin.

Prognose zur Rückkehr und Karrierestatus

Die Verletzungsanfälligkeit des Weltmeisters von 2014 ist in der aktuellen Saison auffällig. Manuel Neuer wurde bereits im Kalenderjahr 2026 viermal in Pflichtspielen ausgewechselt. Eine Rückkehr vor Februar erscheint daher sehr unwahrscheinlich. Im optimistischen Szenario würde er das erste Spiel nach der Winterpause gegen Borussia Mönchengladbach verpassen. Eine Beendigung seiner aktiven Laufbahn zum Saisonende ist derzeit der erwartete Ablauf.