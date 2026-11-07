Manuel Neuer: Verletzungssorgen bei Bayern München vor dem Spiel gegen Mainz 05

Bayern-Keeper Manuel Neuer zeigt sich nach dem Spiel gegen Mainz 05 wieder mit Fußproblemen angeschlagen. Die Verletzungsgeschichte des Torhüters macht Sorgen.

Der Torhüter Manuel Neuer musste als Nummer eins des FC Bayern München in der Partie gegen Mainz 05 kurz vor der Halbzeitpause verletzt vom Feld. Offensichtlich bereiten dem Kapitän erneut Probleme mit dem rechten Fuß zu schaffen. Die Szene, die zur Verletzung führte, spielte sich nach einem Freistoß der Mainzer ab, bei dem Lee scheinbar zum 1:1 eintrifft.

Verlauf der Verletzungsszene im Detail

Neuer verließ dabei sein Tor, doch Tah berührte den Ball leicht mit dem Kopf. Der Bayern-Schlussmann schlug mit der Faust ins Leere und segelte am Ball vorbei. Weil die Mainzer im Abseits standen, zählt das Tor allerdings nicht. Glück für Neuer war, dass er nicht direkt gegolten hat, aber er hat trotzdem Pech.

Also read Harry Kanes neuer Rekordvertrag bei Bayern München: Details zu den Gehältern

Nach der Aktion bleibt Neuer angeschlagen sitzen und wird von der Mannschaftsarzt betreuert. Er streift sich den Stutzen vom rechten Fuß, offenbar plagen ihn wieder Beschwerden. Die Bayern-Ärzte greifen an den Neuer-Fuß, um die genauen Umstände zu prüfen und die Behandlung einzuleiten. Diese Sorge um die Fitness des Torwarts ist in diesem Spielverlauf besonders deutlich geworden.

Wiederkehrende Probleme mit der Sehnenreizung

Zuletzt hatte der Bayern-Kapitän wegen einer anhaltenden Sehnenreizung im Fuß gegen Freiburg mit dem Ergebnis 3:1, Magdeburg mit 6:1 und den BVB mit 2:2 gefehlt. Beim Champions-League-Sieg in dieser Woche in Madrid stand er wieder zwischen den Pfosten. Nach der Partie sprach Neuer bei Amazon Prime offen darüber, was ihm in den vergangenen Tagen so zu schaffen gemacht hat: Die Schmerzen. Ganz klar, betonte der 40-Jährige.

Advertisement

Er weiter: Ich habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, heute Morgen auch, habe ich auch wieder Schmerzen beim Gehen gehabt. Dennoch kämpfte Neuer um seinen Einsatz. In Madrid griff er dafür sogar zu einer besonderen Maßnahme, um die Beschwerden zu lindern.

Schmerztherapie und Wassertherapie bei 14 Grad

Die spezielle Maßnahme bestand in einer Kältetherapie auf dem Dach. Ich war heute Morgen noch auf der Dachterrasse im Wasser gewesen, bei 14 Grad Wassertemperatur. Und nach und nach wurde es auch immer besser, erklärte Neuer den Umgang mit seinen chronischen Beschwerden. Trotz dieser Maßnahme reichte es im Spiel gegen Mainz 05 nicht für die volle Distanz.

Die aktuelle Situation um Manuel Neuer zeigt, dass die Verletzungsgeschichte des Torhüters noch nicht abgeschlossen ist. Die Belastung im Spitzensport wirkt sich deutlich auf die langfristige Fitness aus. Der FC Bayern München muss nun abwarten, wie schnell sich der Zustand des rechten Fußes verbessert. Ein erneuter Einsatz in der nächsten Partie bleibt daher offen und hängt von der medizinischen Freigabe ab.

Für die Fans und das Team ist die Situation nervenaufreibend. Neuer ist eine zentrale Figur im Verein, und seine Verfügbarkeit ist entscheidend für den Erfolg. Die Ärzte werden die weitere Entwicklung genau beobachten. Bis dahin bleibt nur die Hoffnung, dass die Schmerzen schnell nachlassen und der Keeper wieder gesund wird.