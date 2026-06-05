Manuel Neuer verpasst auch Spiel gegen USA - Oliver Baumann hütet erneut das Tor

Bundestorwart Manuel Neuer muss auch das Freundschaftsspiel gegen die USA verpassen. Aufgrund seiner anhaltenden Wadenverletzung kommt für ihn nur ein individuelles Aufbautraining infrage. Oliver Baumann steht erneut im Tor. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den Ausfall voraussichtlich auf einer Pressekonferenz bestätigen.

Bundestorwart Manuel Neuer wird das Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA verpassen. Für ihn wird dann - wie schon vergangene Woche beim 4:0 gegen Finnland - Stellvertreter Oliver Baumann im Tor stehen.

Die deutsche Nummer 1 fehlte auch im Abschluss-Mannschaftstraining im Soldier Field Stadium vor dem Spiel gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr/live RTL und In Begleitung der anderen Torhüter - Alexander Nübel und Trainings-Keeper Jonas Urbig - war Baumann bei der Einheit am Freitagmittag als Erstes auf den Platz gekommen. Bis auf Neuer waren alle Spieler des Kaders auf dem Platz.

Eine offizielle Bestätigung zum Neuer-Ausfall wird am frühen Nachmittag Ortszeit erwartet, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) auf einer Pressekonferenz über die ausverkaufte Generalprobe redet. Zuletzt hatte Nagelsmann mit Blick auf die WM und Neuer gesagt: "Eine kleine Erhärtung birgt immer ein kleines Restrisiko. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Wenn man ihn fragt, wird er sich immer reinstellen.

Aber ich versuche, einen Weitblick zu haben.

" Seitens des DFB war zuletzt immer wieder von "Belastungsaufbau" die Rede. Neuer hatte die ganze Woche über beim Geheimtraining nur ein individuelles Programm auf einem Nebenplatz des "Endeavor Health Performance Center" absolviert, dabei aber sein Pensum leicht gesteigert. So machte er, exklusiv beobachtet von BILD, viele Übungen aber erst mal im Sitzen oder Liegen, belastete die Wade also noch nicht voll. Später hielt er aber auch bereits einige Bälle im Stehen.

Und zeigte Sprünge nach oben auf hohe Bälle - allerdings drückte er sich noch nicht mit voller Dynamik ab. Es zeigte sich bereits, dass die Wade für einen Spieleinsatz noch nicht voll belastbar ist. Nun scheint es Gewissheit zu geben, dass Manuel Neuer auch das Spiel gegen die USA verpassen wird. Der Torhüter laboriert weiterhin an einer Wadenverletzung und absolviert nur ein individuelles Aufbautraining.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird voraussichtlich noch am Freitag offiziell bestätigen, dass Oliver Baumann erneut im Tor stehen wird. Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Soldier Field Stadium in Chicago auf die USA. Das Spiel ist die Generalprobe für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar. Neuer war bereits beim 4:0-Sieg gegen Finnland nicht dabei, nachdem er sich im Training Ende September eine Wadenverletzung zugezogen hatte.

Der Einsatz des 36-Jährigen bei der WM bleibt weiterhin ungewiss, da die Verletzung noch nicht vollständig ausgeheilt ist. Der DFB setzt auf einen vorsichtigen Umgang mit dem Kapitän, um kein Risiko für das Turnier einzugehen





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