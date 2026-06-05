Manuel Neuer verpasst voraussichtlich auch letztes Testspiel gegen die USA

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im letzten Test vor der WM wahrscheinlich ohne Kapitän Manuel Neuer auskommen. Stellvertreter Oliver Baumann soll das Tor hüten, während Neuer individuell trainierend seine Verletzung auskuriert.

Bundestrainer Julian Nagelsmann steht vor dem entscheidenden Testspiel gegen die USA in Chicago vor einer schwierigen Entscheidung im Tor. Die deutsche Nationalmannschaft absolvierte ihr letztes Mannschaftstraining im Soldier Field Stadium, und die Abwesenheit von Stammtorhüter Manuel Neuer deutet klar darauf hin, dass er auch dieses Spiel verpassen wird.

Damit wird höchstwahrscheinlich Oliver Baumann, wie bereits beim 4:0-Sieg gegen Finnland, im Tor stehen. Alle anderen Spieler des Kaders waren bei der Trainingseinheit anwesend, während Neuer wie schon während der gesamten Woche nur ein individuelles Aufbauprogramm absolvierte. Eine offizielle Bestätigung wird während der Pressekonferenz von Nagelsmann erwartet, der zuvor betont hatte, dass er einen Weitblick habe und Neuer trotz dessen grossem Einsatzwillen nicht unnötig riskieren wolle.

Die Beobachtungen vor Ort zeigen, dass Neuers Wade zwar langsam belastet wird, er etwa im Stehen Bälle hält und Sprünge macht, aber noch nicht mit voller Dynamik. Ein voller Einsatz im Spiel scheint daher ausgeschlossen. Der DFB spricht von einem behutsamen Belastungsaufbau, um eine Verschlimmerung der Verletzung zu vermeiden, besonders im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft. Damit rückt Baumann weiter in den Fokus, und auch die anderen Torhüter Alexander Nübel und Jonas Urbig komplettieren das Aufgebot.

Die Entscheidung markiert einen weiteren Schritt in der torhüterischen Situation der Nationalmannschaft kurz vor dem ersten grossen Turnier unter Nagelsmann





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