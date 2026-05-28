Manuel Neuer verpasst WM-Testspiel gegen Finnland

Manuel Neuer verpasst das erste WM-Testspiel gegen Finnland. Während Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM Optimismus verbreitet, könnte Jonas Urbig gleich doppelt profitieren.

Die Wade zwickt weiter. Nach dem Pokalfinale verpasst Manuel Neuer auch das erste WM-Testspiel gegen Finnland . Während Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM Optimismus verbreitet, könnte Jonas Urbig gleich doppelt profitieren.

Die Wade der Nation ist vielen Fußball-Fans in Deutschland ein Begriff. Michael Ballacks anhaltende Wadenprobleme vor der WM 2006 hielten ein ganzes Land in Atem. Verletzungsbedingt fällt Neuer zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr aus und verpasst mit dem Endspiel in Berlin sein achtes Pflichtspiel in diesem Zeitraum. Der 22-Jährige sprang nicht nur ein, wenn Neuer verletzt ist, wie es jetzt im Pokal der Fall war.

Letztlich war er der Hauptgrund, warum sich Bayerns Nummer Eins für die wichtigen Spiele in der Vorrunde hütete. Urbig das Bayern-Tor und verhalf Neuer so zu seinen mittlerweile nötigen Pausen in der Bundesliga. Trotz Teilzeitprogramm verpasste der 40-Jährige dennoch regelmäßig Trainingseinheiten und zog sich seit Dezember drei Faserrisse in der Wadenmuskulatur zu. Er fehlte den Bayern in der Saison 2025/2026 insgesamt 71 Tage.

Allein deshalb bleibt die Entscheidung, ihn zur Nummer Eins bei der WM zu machen, nicht ohne Fragezeichen. Womöglich kommt auf den zum Ersatzkeeper zurückgestuften Urbig noch eine weitere Verantwortung zu. Noch ist unklar, wie sich die Verletzung von Neuer in den kommenden Wochen tatsächlich entwickelt und wie eingeschränkt er in die WM gehen wird. Ganz davon zu schweigen, wie groß die Belastung beim Turnier selbst ist, bei der die Spielorte des DFB-Teams im Schnitt tausend Kilometer auseinander liegen.

Es gab zuletzt auch Momente, wo er nicht gespielt hat. Die kann es bei uns auch geben. So verblendet darf man nicht sein, sondern das muss man einplanen, sagte der Bundestrainer vor einigen Tagen. Nun tritt dieser Fall schon gegen Finnland ein.

Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag noch nicht spielen wird. Wir werden noch Ruhe dran lassen. Das war unsere Entscheidung. Und dann werden wir sehen, wie die nächste Woche dann verläuft.

Und dann noch ein Update geben, wie es mit dem Spiel gegen die USA aussieht. Aber jetzt beim Finnland-Spiel macht es aus meinen Augen keinen Sinn, da jetzt unnötig das Spiel zu machen. Da wird Oli spielen, er wird es gut machen, so der Bundestrainer. Sorgen müsse man sich trotzdem nicht machen, mit Blick auf die WM.

Trotzdem scheint nicht gänzlich ausgeschlossen, dass im ersten Spiel gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner Curacao erneut Baumann im deutschen Tor steht. So könnte er Neuer - ähnlich wie Urbig beim FC Bayern - für die späteren Aufgaben im Turnier den Rücken - oder in diesem Fall die Wade - freihalten. Hat Nagelsmann mit Urbig erstmals einen vierten Torhüter nominiert. Das große ABER: Bayerns Nummer Zwei ist nicht Teil des offiziellen Kaders, stattdessen soll er als Trainingstorhüter dienen.

Was zunächst nach einem großen Gefallen Urbigs an den DFB-Trainer klingt, könnte sich im Turnierverlauf als Glücksgriff herausstellen - oder vorausschauendes Planen, wenn man einen verletzungsanfälligen, 40-jährigen Torhüter als Nummer Eins nominiert. Sollte Neuers Wade auf der anderen Seite des Atlantiks zwicken, stünde Urbig als Ersatzkandidat für Neuer einmal mehr bereit. Laut FIFA-Regelung ist es den Nationen erlaubt, im Falle einer Verletzung oder Krankheit des Stammpersonals einen weiteren Torhüter nachzunominieren, der auf der erweiterten 55-köpfigen Kaderliste gemeldet wurde.

Im Fall Urbig so geschehen. Wie eindrucksvoll die Entwicklung von Urbig in dieser Saison war, zeigt die Reaktion auf den plötzlichen Torhüterwechsel vor dem Pokalfinale. Während bei anderen Mannschaften Panik ausbrechen würde, bleibt der FC Bayern erstaunlich gelassen. Wir haben auf der Torwart-Position eine tolle Konstellation.

Wir zweifeln nicht an Jonas. Wir haben großes Vertrauen in ihn, sagte der FC Bayern-Trainer. Ähnlich sieht es Nagelsmann im Bezug auf Baumann. Trotz der etwas unglücklichen Degradierung rund um die Kaderbekanntgabe, scheint das beidseitige Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Keeper nicht belastet zu sein





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