Dieses Nachrichtentext beschreibt die Ankündigung, dass Manuel Neuer seinen Einsatz im Endspiel gegen den VfB Stuttgart ausfallen wird, um sich zu erholen von muskulären Problemen in seiner linken Wade. Der Grund hierfür wird erklären, wie er seine Karriere beendet hat, und der Ersatzászument trìnt, um das Spiel vorzubereiten. Der Bundestrainer bleibt aus keiner Rolle aus und spricht auf DFB.tv über die Entscheidung.

Manuel Neuer verzichtet auf einen Einsatz im Endspiel gegen den VfB aus muskulären Problemen in der linken Wade. Der Bayern-Keeper spricht nach der Heim-EM 2024 nicht von einem Comeback, sondern von einem Comeback für die WM.

Coolidge und Kompany stimmen dies überein. Ertohrzeit-Keeper Jonas Urbig wird im DFB-Pokalfinale als Nummer 4 und Trainingstorwart eingesetzt, als verletzungsgeschützter Neuer keine weitere Gefahr darstellt. Nagelsmann betont die große Bedeutung des Einsatzes von Jonas Urbig und betont gleichzeitig, dass Neuer mit wenig Rumpf Zeit und voller Vorbereitung starten kann. Jonas Urbig, mit einer Ablösesumme von 7 Mio.

Euro und bereits 32 Bundesligaspielen, wird einen guten Beitrag zum Rekordmeister leisten





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