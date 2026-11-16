Manuel Neuer: Video mit Sohn Luca geteilt

FC Santos CEO Alexandre Mattos postete ein Video von Manuel Neuer mit seinem Sohn Luca, entfernte es jedoch kurz wieder. Der Clip zeigt eine herzliche Grußbotschaft an den Sohn des Klubbosses.

Das Video zeigt Manuel Neuer, wie er seinen Sohn Luca mit nach München bringt, um ihn den Fans vorzustellen. Der Moment wurde von Alexandre Mattos geteilt, bevor er ihn wieder entfernte. Die Aufnahme entstand wenige Stunden nach der Trennung von Manuel und Anika.

Ursprung des viralen Moments

Am vergangenen Samstag veröffentlichte Alexandre Mattos, der Chief Executive Officer des brasilianischen Topclubs FC Santos, einen Ausschnitt auf seiner Instagram-Seite. Auf seinem Account mit 545.000 Followern teilte er den Clip, der Manuel Neuer bei einer privaten Begegnung zeigt. Der 2014 mit Deutschland Weltmeister gewordene Torwart sendete dabei freundliche Grüße an Noah, den Sohn von Mattos. In dem Video begrüßt Manuel Neuer den jungen Noah und sagt: "Hey Noah, hier ist Manuel. Schön, dich kennenzulernen. Hallo! Schöne Grüße aus Deutschland! Bom dia".

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Erscheinung von Luca im Video

Auffällig war die Anwesenheit von Luca Neuer, dem zwei Jahre alten älteren Sohn des Torwarts. Manuel Neuer zeigte seinen Jungen mitten im Video und überbrachte einen zusätzlichen Gruß. Er sagte: "Ein Kuss auch von Luca". Daraufhin lachte Luca und winkte herzlich in die Kamera, während er laut rief: "Hallo!". Die Familie wurde dabei in einer sehr privaten und emotionalen Atmosphäre festgehalten, die der Öffentlichkeit sonst selten geboten wird.

Reaktion in sozialen Netzwerken

Der Clip verbreitete sich in den sozialen Medien rasch und wurde von Fans aus Deutschland, Brasilien und weiteren Ländern geteilt. Die Reaktionen fielen überwiegend positiv aus. Viele Nutzer kommentierten die Süße des Moments und hoben die offensichtliche Ähnlichkeit zwischen Vater Manuel und dem kleinen Luca hervor. Die Freude über den Einblick in das Privatleben des Stars war in den Kommentarspalten deutlich spürbar.

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Entscheidung zur Löschung des Clips

Trotz der positiven Resonanz entfernte der Boss des FC Santos die Aufnahme nur kurze Zeit später aus seinem Profil. Nach Informationen von BILD handelte es sich um eine eigenständige Entscheidung von Mattos. Dieser wollte auf seinem Account ausschließlich berufliche Inhalte teilen und entschied sich daher gegen die Veröffentlichung privater Momente. Die Löschung erfolgte, nachdem das Video bereits international geteilt worden war.

Auswirkungen der viralen Verbreitung

Durch die schnelle Weiterverbreitung konnte die Löschung des Clips die öffentliche Präsenz des Moments nicht mehr rückgängig machen. Der Inhalt war bereits mehrfach weitergegeben worden, sodass er nicht mehr vollständig aus dem Netz zu entfernen ist. Dieser Vorfall ereignete sich kurz nach den Berichten über die Trennung von Manuel Neuer und seiner Ehefrau Anika, die 26 Jahre alt ist. Die Situation zeigt, wie schnell sich private Inhalte auch im professionellen Umfeld verbreiten können.