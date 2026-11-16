Manuel Neuer Video von FC Santos CEO gelöscht

Der FC Santos CEO Alexandre Mattos veröffentlichte und löschte ein Video von Manuel Neuer und Sohn Luca. Fans und Medien reagierte sofort auf den kuriosen Vorfall.

Der brasillianische Fußballverein FC Santos sorgte für internationale Aufmerksamkeit, nachdem sein Vorstandsvorsitzender Alexandre Mattos ein Video von Bayern München Keeper Manuel Neuer und dessen Sohn Luca postete und kurze Zeit später wieder entfernte. Der Clip zeigte einen liebevollen Moment, in dem der Weltmeister von 2014 persönlich Grüße aus Deutschland nach Brasilien sandte. Die schnelle Verbreitung und der darauffolgende Rückzug der Veröffentlichung lösten Debatten in den sozialen Medien aus und zog die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den seltenen Einblick in das Privatleben des Torwarts.

Veröffentlichung und Löschvorgang des Clips

Alexandre Mattos, der 50-jährige CEO des Santos FC, lud den kurzen Filmclip auf seinem Instagram-Profil mit 545.000 Followern hoch. In dem Video begrüßt Manuel Neuer den Sohn von Mattos, namens Noah, freundlich und übermittelt Grüße aus Deutschland. Der 40-jährige Keeper hält dabei seinen älteren Sohn Luca in den Armen und zeigt ihn direkt in die Kamera, was einen einzigartigen Blick auf die Familie des Nationalspielers ermöglichte.

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Neuer spricht im Video direkt zu Noah und sagt: Hey Noah, hier ist Manuel. Schön, dich kennenzulernen. Hallo! Schöne Grüße aus Deutschland! Zudem nutzt er das portugiesische Wort Bom dia als Gruß. Luca, der zwei Jahre alte Junge, lacht, winkt herzlich in die Kamera und ruft Hallo, während der Vater einen zusätzlichen Kuss von Luca überbringt. Die Szene wirkt natürlich und ungestellt und wurde von den Fans als herzerwärmend empfunden.

Reaktion der Fans und soziale Medien

Nach der Veröffentlichung verbreitete sich der Clip rasch in den sozialen Netzwerken, sowohl unter deutschen als auch unter brasilianischen Fans, sowie unter Anhängern aus anderen Ländern. Die Kommentare waren überwiegend positiv und lobten die offensichtliche Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn Luca. Viele Nutzer sahen in dem Video eine seltene und wertvolle Geste der Freundschaft zwischen zwei Fußballgrößen, die über reine Sportberichterstattung hinausging.

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Trotz der positiven Resonanz entschied sich Alexandre Mattos kurz nach der Veröffentlichung, das Video von seinem Instagram-Profil zu nehmen. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Bild traf Mattos diese Entscheidung allein und begründete sie mit dem Wunsch, auf seinem Account ausschließlich berufliche Inhalte zu teilen. Diese interne Überlegung führte dazu, dass der öffentliche Zugriff auf den ursprünglich geteilten Clip blockiert wurde, obwohl die digitale Spur bereits gesetzt war.

Hintergründe der Löschung und Weiterverbreitung

Obwohl Mattos das Video offiziell von seinem Profil entfernte, konnte er die bereits eingeleitete Weiterverbreitung nicht mehr aufhalten. Zu diesem Zeitpunkt war der Clip bereits mehrfach von anderen Nutzern geteilt und gespeichert worden. Die irreversible Natur digitaler Medien führte dazu, dass die Botschaft des Weltmeisters und der Anblick der Familie Neuer weiterhin in verschiedenen Foren und sozialen Plattformen kursierten, auch wenn sie vom offiziellen Kanal des FC Santos nicht mehr abrufbar waren.

Symbolik und Bedeutung des Moments

Der Vorfall unterstreicht die starke Bindung zwischen dem FC Bayern München und dem brasilianischen Traditionsverein Santos, wo Neuer seine Karriere einst begann. Manuel Neiers Geste, persönliche Grüße an den Sohn des Bosses eines anderen Clubs zu übermitteln, demonstriert Respekt und Freundschaft jenseits der Konkurrenz. Die Reaktion der Fans zeigt, dass solche menschlichen Momente in der hochkommerzialisierten Welt des Profifußballs nach wie vor große emotionale Resonanz erfahren und die Grenzen zwischen Vereinen und Nationen überwinden.