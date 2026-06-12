Manuel Neuer vor Rekordjagd bei der WM: Deutsche Legenden und Weltrekorde im Visier

Der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer steht bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika vor mehreren historischen Bestmarken. Schon im ersten Spiel wird er zwei deutsche Rekorde brechen und mit seiner fünften Teilnahme gleichziehen. Weitere Chancen auf WM-Rekorde als Spieler und Torhüter bestehen.

Manuel Neuer , der langjährige Kapitän des FC Bayern und deutsche Nationaltorhüter, steht einmal mehr im Rampenlicht der Rekordjagd. Bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wird der 40-Jährige zahlreiche historische Bestmarken neu setzen oder angleichen.

Bereits im Auftaktmatch gegen Curacao am Sonntag (19.00 Uhr, ARD und MagentaTV) wird er zwei alte Fußballlegenden überflügeln: Fritz Walter, der bislang älteste deutsche WM-Teilnehmer, und Lothar Matthäus, der bisher älteste deutsche Nationalspieler. Zudem bestreitet Neuer seine fünfte WM-Teilnahme, womit er den deutschen Rekord von Matthäus einstellt. Sollte er auch im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni antreten, wäre er mit 21 Einsätzen der alleinige WM-Rekordtorhüter vor Hugo Lloris aus Frankreich (20 Spiele).

Der Weg zum deutschen WM-Rekordspieler führt über das Viertelfinale; aktuell liegen noch Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm (je 20), Uwe Seeler (21), Miroslav Klose (24) und Matthäus (25) vor ihm. Für einen persönlichen Rekord in Sachen "weißer Weste" hat Neuer gute Chancen: Mit einem weiteren Spiel ohne Gegentor würde er den deutschen WM-Rekord von Sepp Maier (acht) einstellen, mit drei mehr den Weltrekord von Fabien Barthez (zehn).

Ein Rekord bleibt ihm jedoch auch bei einem möglichen zweiten WM-Sieg nach 2014 verwehrt: Dino Zoff war 1982 mit 40 Jahren und 133 Tagen der älteste Weltmeister, Neuer ist am 19. Juli 19 Tage jünger. Ein später Triumph bei der WM 2030 könnte diese Lücke jedoch schließen





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