Manuel Neuer vs. Oliver Baumann: The German National Team's Torwart Dilemma

The decision on who will be Germany's goalkeeper at the World Cup has caused a stir, with Manuel Neuer being favored over Oliver Baumann. The controversy has divided the nation and the football world. The article discusses the reasons behind Nagelsmann's choice and the potential impact on the team and the tournament.

Mitten in die Bayern-Meisterfeier platzt die Torwart -Entscheidung von Julian Nagelsmann. Und sie wird Deutschland spalten wie keine andere des Bundestrainers. Sky berichtet, dass Manuel Neuer als Nummer 1 mit zur WM fährt.

Ein 40-Jähriger soll uns den Titel fangen! Wie soll man das finden, falls es so kommt? Menschlich ist es furchtbar für Oliver Baumann (35). Der Hoffenheim-Keeper hat uns in der Qualifikation erst zur WM gebracht und sich nach Ter Stegens Verletzung die Nummer 1 sportlich verdient.

Wie tief muss die Enttäuschung sitzen? Wir erinnern uns an Oliver Kahn, der ein halbes Jahr vor dem Sommermärchen 2006 von Bundestrainer Jürgen Klinsmann degradiert wurde – und dennoch die Größe hatte, sich hinter Jens Lehmann auf die Bank zu setzen. Das Abservierungs-Gespräch fand damals in einem Münchner Hotelzimmer statt. Aber es wurde danach wenigstens offen kommuniziert.

Ist Baumann vorab und fair informiert worden? Sollte Baumann es via Sky erfahren haben, wäre es eine kommunikative und menschliche Katastrophe! Neuer ist immer noch Neuer, der fünfmalige Welttorhüter kann auch im betagten Profialter die gegnerischen Stürmer erschrecken. Gegen Real Madrid ist ihm das in einigen Szenen gegen Mbappé und Vinicius gelungen.

Dass Nagelsmann eher Neuer als Baumann zutraut, bei der WM diesmal mal wieder über die Vorrunde hinauszukommen, kann nachvollzogen werden. Allerdings: Die Blackouts und Böcke haben – zumindest gefühlt – zugenommen. Neuer ist immer noch Neuer, aber nicht mehr der überirdische Weltmeister Neuer von 2014. Dazwischen liegen zwölf Jahre, ein schwerer Skiunfall und mehrere andere Verletzungen.

Die Neuer-Nummer-1-Sensation hat dem Abstiegskampf (tschüss St. Pauli, Heidenheim) und der Meisterehrung die Schau gestohlen. Der FC Bayern räumt alles ab. Man weiß kaum, wofür man gratulieren muss. Für die Meisterschale.

Für Harry und seine Torjäger-Kanone. Für Olises Wahl zum DFL-Spieler der Saison. Dem Supersturm mit Kane, Diaz, Olise für seinen unglaublichen Torrekord. Leider wird keiner von den glorreichen Drei bei der WM für Deutschland treffen.

Für die Bayern klingt alles nach einem „überragenden Jahr“, wie Max Eberl bei Sky jubelt. Ist es (noch) nicht. Denn: Nach dem Champions-League-Aus wäre es nur eine „normale“ Meistersaison, falls die Münchner in einer Woche das Pokalfinale gegen Stuttgart verlieren. Dann wären Bayern auf dem Ein-Titel-Stand wie 2025.

Heißt: Ein Hoeneß, der Sebastian, und sein VfB entscheiden über die finale Bewertung für die Bayern.

„A gmaade Wiesn“ (gemähte Wiese), ein leichtes Endspiel, wird’s nicht. Da kann sich Neuer noch mal beweisen als Nummer 1





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