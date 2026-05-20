Manuel Neuer wird deutsche Nummer 1 bei der WM, Fans streiten sich um Oliver Baumann

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist Bayern-Keeper Manuel Neuer (40) die deutsche Nummer 1 bei der WM. Bislang sagen 59 Prozent der Fans, dass Hoffenheims Oliver Baumann (35) den Platz zwischen den Pfosten bei den Titelkämpfen in den USA, Kanada und Mexiko verdient hätte. Stimmen Sie hier weiter ab! Für Baumann wäre ein Comeback von Neuer bei der WM ein herber Schlag. Der Hoffenheim-Keeper hat die komplette WM-Qualifikation bestritten, ging bis zuletzt davon aus, dass er – nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Marc-André ter Stegen (34) – bei der Weltmeisterschaft die Nummer 1 sein würde. Aber bereits persönlich darüber informiert, dass er nun doch mit Neuer als Nummer 1 plant. Bemerkenswert: Baumann soll dem Bundestrainer in einem Telefonat zugesichert haben, dass er der Nationalmannschaft auch im Falle einer Neuer-Nominierung weiterhin zur Verfügung stehen werde. Am Donnerstag will Nagelsmann seinen WM-Kader offiziell bekanntgeben. Auf der 55 Spieler umfassenden vorläufigen WM-Liste, die der DFB der Fifa mitgeteilt hat, stehen insgesamt sieben Namen von Torhütern. Für Neuer wäre eine WM-Nominierung ein bemerkenswertes Comeback. Der Weltmeister von 2014 hatte am 21. August 2024 nach 124 Länderspielen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Sein bislang letztes Spiel für Deutschland bestritt er am 5. Juli 2024 beim EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.). Noch Mitte Februar hatte sich-Keeper Neuer unmissverständlich zu einem Comeback geäußert. Auf die SPORT BILD-Frage, ob ein Rücktritt vom DFB-Rücktritt in Stein gemeißelt sei, antwortete er mit einem klaren: „Ja!“

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist Bayern-Keeper Manuel Neuer (40) die deutsche Nummer 1 bei der WM. Bislang sagen 59 Prozent der Fans, dass Hoffenheim s Oliver Baumann (35) den Platz zwischen den Pfosten bei den Titelkämpfen in den USA, Kanada und Mexiko verdient hätte.

Stimmen Sie hier weiter ab! Für Baumann wäre ein Comeback von Neuer bei der WM ein herber Schlag. Der Hoffenheim-Keeper hat die komplette WM-Qualifikation bestritten, ging bis zuletzt davon aus, dass er – nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Marc-André ter Stegen (34) – bei der Weltmeisterschaft die Nummer 1 sein würde. Aber bereits persönlich darüber informiert, dass er nun doch mit Neuer als Nummer 1 plant.

Bemerkenswert: Baumann soll dem Bundestrainer in einem Telefonat zugesichert haben, dass er der Nationalmannschaft auch im Falle einer Neuer-Nominierung weiterhin zur Verfügung stehen werde. Am Donnerstag will Nagelsmann seinen WM-Kader offiziell bekanntgeben. Auf der 55 Spieler umfassenden vorläufigen WM-Liste, die der DFB der Fifa mitgeteilt hat, stehen insgesamt sieben Namen von Torhütern. Für Neuer wäre eine WM-Nominierung ein bemerkenswertes Comeback.

Der Weltmeister von 2014 hatte am 21. August 2024 nach 124 Länderspielen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Sein bislang letztes Spiel für Deutschland bestritt er am 5. Juli 2024 beim EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.

V.). Noch Mitte Februar hatte sich-Keeper Neuer unmissverständlich zu einem Comeback geäußert. Auf die SPORT BILD-Frage, ob ein Rücktritt vom DFB-Rücktritt in Stein gemeißelt sei, antwortete er mit einem klaren: „Ja!





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