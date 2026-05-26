Manuel Neuer wird zur WM fahren: Joshua Kimmich freut sich über die Nominierung

DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Torwart Manuel Neuer werden zur WM in Kanada, Mexiko und in die USA fahren. Die beiden Deutschen haben auf dem Fußballfeld schon fast alles erlebt, aber bei der WM wird es etwas Neues geben.

Nach der offiziellen Bestätigung durch die deutsche Nationalmannschaft wird Torwart Manuel Neuer (40) zur Weltmeisterschaft nach Kanada, Mexiko und in die USA fahren. Sein Bayern-Kollege und DFB -Kapitän Joshua Kimmich (31) freut sich über die Nominierung von Neuer.

Im Interview mit BILD sagte Kimmich: "Das freut mich extrem! Wir spielen jetzt schon seit elf Jahren zusammen. Jeder weiß, wen wir da hinten drin haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass er dabei ist.

" Joshua Kimmich und Manuel Neuer haben auf dem Fußballfeld zusammen schon fast alles erlebt. Trotzdem wird es bei der WM etwas geben, dass es noch nie gab: Zum ersten Mal wird Joshua Kimmich Kapitän von Manuel Neuer sein. Normalerweise ist das andersherum, schließlich trägt bei den Bayern der Torwart die Binde, Kimmich ist "nur" dessen Vize. Amüsiert über dieses Novum lacht Kimmich und scherzt: "Jetzt muss er sich am Riemen reißen.

Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich sage es ihm gleich mal ...

". Manuel Neuer wird sich also an eine neue Hackordnung gefasst machen müssen. Insgesamt wird die WM eine besondere Herausforderung für Neuer darstellen





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