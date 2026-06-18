Manuel Neuer: WM 2026 als mein letztes Turnier - DFB-Team hat machbare Gruppe

Bundestorhüter Manuel Neuer erklärt, dass die WM 2026 sein letztes Turnier sein wird. Im Interview spricht er über die Gruppenauslosung, den Kader und das Vertrauen in die junge Mannschaft um Jonas Omlin. Zudem äußert er sich zu Bundestrainer Julian Nagelsmann und den Ambitionen der deutschen Nationalmannschaft.

Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der WM 2026 eine als machbar eingeschätzte Gruppenzusammenstellung erhalten. Neben der sportlichen Zielsetzung des Teams stehen auch persönliche Entscheidungen und Erfahrungen im Vordergrund.

Der erfahrene Torhüter Manuel Neuer hat in einem Interview klargestellt, dass die bevorstehende Weltmeisterschaft für ihn definitiv sein letztes Turnier sein wird. Er äußerte, dass er nicht plane, in zwei Jahren bei einer Europameisterschaft wieder im Tor zu stehen und wolle sich nicht mit der Möglichkeit eines möglichen Abschieds auseinandersetzen.

Seine Äußerungen zum Umgang mit solchen Themen orientieren sich an seiner Haltung während der vergangenen EM, wo er nach dem frühzeitigen Ausscheiden ebenfalls kein Statement zu seiner möglicherweise letzten Teilnahme abgegeben hatte. Stattdessen konzentriere er sich voll auf die anstehenden Spiele und freue sich auf die Herausforderung. Neuer betonte die gesunde Mischung innerhalb der Mannschaft, die aus frechen, jungen und zugleich erfahrenen Spielern bestehe, die alle eine gute Saison in ihren Vereinen absolviert hätten.

Besonders positiv äußerte er sich über den jungen Torhüter Jonas Omlin, der als vollwertiger Bestandteil des Teams und nicht lediglich als Trainingstorwart wahrgenommen wird. Omlin habe eine herausragende Saison gespielt, insbesondere nach seinem Wechsel zu Bayern München, und besitze alles, um sich weiterzuentwickeln. Auch die anderen Spieler hätten eine Super-Saison hinter sich. Das collective Ziel sei es, bereits nach dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste die K.o.

-Runde zu sichern, anstatt zurückzublicken. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann wird von Neuer als sehr selbstsicher und emotional beschrieben, jedoch mit klaren Analysen, die dem Team eine zielstrebige Vorbereitung ermöglichen. Die Erfahrung, selbst einmal auf dem Platz gestanden zu haben, sei besonders für den Torhüterposten von unschätzbarem Wert, auch wenn man nicht vor Millionenpublikum gespielt haben müsse.

Neuer sprach über die Bedeutung von Körpersprache und Ausstrahlung, um den Mitspielern Sicherheit zu geben, und versuche, dieses Vertrauen durch konsequente Leistung im Training und in den Spielen aufzubauen. Er habe ein gutes Gefühl vor dem ersten Spiel gegen Curacao und sei überzeugt, dass die Mannschaft die Möglichkeit habe, den Titel zu gewinnen - ein zweites Mal nach 2014. Die Freude darüber, noch einmal dabei sein zu können, sei ein absolutes Geschenk.

Zudem wies er darauf hin, dass die Kommunikation mit Ex-Trainern ohne Hintergedanken stattfinde und man voneinander lerne, auch aus früheren Fehlern.





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