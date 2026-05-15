Manuel Neuer: Zukunft beim FC Bayern und WM-Frage offen

The news text discusses the possibility of Manuel Neuer (40) participating in the upcoming World Cup and the future of his career at FC Bayern.

Fährt Manuel Neuer (40) doch noch mit zur Weltmeisterschaft? Diese Frage treibt viele deutsche Fans wenige Tage vor der Bekanntgabe des WM-Kaders am kommenden Donnerstag um.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) musste bereits seine vorläufige WM-Kaderliste mit bis zu 55 Namen abgeben. Nach BILD-Info soll Neuer als einer von fünf Torhütern auf der Liste stehen. Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) wollte sich auf der Pressekonferenz am Freitagvormittag vor dem letzten Heimspiel gegen den 1.

FC Köln (15.30/Sky und Auf die Frage, ob er Neuer die WM und die damit einhergehende Belastung zutrauen würde, antwortete der Bayern-Coach: „Ich habe immer den Gedanken an meinen Kollegen Julian Nagelsmann, der jetzt diesen vollen Druck hat, den Was auch gesagt wurde: Im BILD-Podcast „Bayern Insider“ wurde bereits Nagelsmanns Überlegung enthüllt, gleich vier Torhüter mit zum Turnier in die USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) zu nehmen – einer davon Neuer.

Laut Sky gab es Gespräche zwischen dem Bundestrainer und Neuer. Die WM-Frage ist noch offen, die Zukunft beim FC Bayern ist hingegen entschieden. Nach BILD-Informationen hat der fünfmalige Welttorhüter um ein weiteres Jahr verlängert. Eberl sagte auf die Frage zur Zukunft von Neuer: „Wir reden.

Wir reden und es sieht gut aus, aber es gibt halt noch nichts zu verkünden. Seine ganze Karriere ist außergewöhnlich von Höhen, aber auch von der einen oder anderen Tiefe geprägt, wenn man die Verletzungen denkt oder an die Unfälle, die er erleben musste. Aber wenn man sieht, wie er in der Champions League agiert, dann ist das schon sehr besonders.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Neuer World Cup FC Bayern Julian Nagelsmann Vincent Kompany BILD-Info Bayern Insider Sky USA Canada Mexico Champions League Werder Bremen Eberl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Bayern: Manuel Neuer kurz vor VerlängerungDas monatelange Warten auf eine Entscheidung von Manuel Neuer dürfte in Kürze ein Ende haben. Auch wenn eine Vertragsverlängerung bei Bayern München noch nicht fix ist, so ist die Tendenz eindeutig.

Read more »

Manuel Neuer bleibt beim FC Bayern: Torwart-Legende verlängert VertragPaukenschlag beim FC Bayern! Manuel Neuer, die Torwart-Ikone, verlängert seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit. Auch Sven Ulreich bleibt den Münchnern erhalten. Die offizielle Bestätigung wird vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln erwartet.

Read more »

Weltmeister macht weiter: Manuel Neuer verlängert beim FC BayernDie Entscheidung steht: Manuel Neuer wird seine Karriere fortsetzen. Der Weltmeister von 2014 verlängert seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München um ein weiteres Jahr.

Read more »

FC Bayern München: Verkündet Torwart Manuel Neuer bei der Meisterfeier seine Vertragsverlängerung?Macht Manuel Neuer beim FC Bayern weiter? Fix ist das noch nicht, doch Sportdirektor Max Eberl berichtet von positiven Gesprächen und Fortschritten.

Read more »