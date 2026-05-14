Manuel Neuer zum erweiterten WM-Aufgebot?

Nachdem der Bayerische Rundfunk und Sky bereits über Neuer als Teil des erweiterten WM-Aufgebots berichteten, gibt es nun weitere Informationen von Sky. Demnach sollen Nagelsmann und Neuer zuletzt Gespräche gehabt haben. Christian Falk hat bereits berichtet, dass Nagelsmann darüber nachdenkt, mit vier Torhütern zur WM in Kanada, Mexiko und den USA zu reisen. Ein ähnliches Szenario gab es bereits vor der EM 2024, als Nagelsmann Neuer, Baumann, Nübel und Ter Stegen nominierte. Nübel musste jedoch weichen, sodass drei Keeper übrig blieben. Sollte Neuer diesmal tatsächlich Teil des finalen WM-Aufgebots werden, dürfte das die Hierarchie im deutschen Tor erneut verändern. Besonders für Baumann könnte das Folgen haben.

Der Bayerische Rundfunk hat bereits berichtet, dass Neuer zum erweiterten Aufgebot für die Weltmeisterschaft gehört. Sky meldet nun ebenfalls, dass Nagelsmann und Neuer zuletzt Gespräche hatten.

Christian Falk hat bereits berichtet, dass Nagelsmann darüber nachdenkt, mit vier Torhütern zur WM in Kanada, Mexiko und den USA zu reisen. Ein ähnliches Szenario gab es bereits vor der EM 2024, als Nagelsmann Neuer, Baumann, Nübel und Ter Stegen nominierte. Nübel musste jedoch weichen, sodass drei Keeper übrig blieben. Sollte Neuer diesmal tatsächlich Teil des finalen WM-Aufgebots werden, dürfte das die Hierarchie im deutschen Tor erneut verändern. Besonders für Baumann könnte das Folgen haben





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