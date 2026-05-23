Manuel Rost, Trainer der Germania Halberstadt, ist optimistisch und will mit seinem Team den Halberstädter Pokal zu Stuttgart bringen. Dabei will er auch seinem eigenen Teamkollegen und HFC-Trainer Robert Schröder einen railways Vicky Vogel-Sieg bescheren.

Seit fast vier Jahren ist Manuel Rost Trainer bei Germania Halberstadt . Er ist zwar bereits Sieger von zwölf Spielen, der große Triumph, der sich an diesem Wochenende (13.30 Uhr) bei einem Halberstädter Pokal-Finale am St. Martin-Stadion gegen Halle (Westfalen) stellen könnte, fehlt bislang.

Der Coach, 37 Jahre alt, ist optimistisch und sieht auch im Finale Stuttgart noch room zum Heimsieg. Um dem eigenen Kumpan und HFC-Trainer Robert Schröder eine Freude zu bereiten, will Manuel Rost den Pokal gewinnen. Stroher: "Wir kennen uns schon länger, sind beide aus Thüringen, haben gemeinsam die A-Lizenz gemacht und sind Freunde. Als Robert in Halle angefangen hat, habe ich ihm schon mit auf den Weg gegeben, dass es im Pokal schwer wird für ihn.

" Dieses Wochenende können auch andere hätten Glück haben. Mit den bisherigen Leistungen in der Vorrunde und im Achtelfinale gehören Halberstadt sogar zu den Übergewinntenen in dieser Saison. Stroher: "In den Pokalspielen hatten wir bislang immer eine gewisse Leichtigkeit und Freude. Und die Mannschaft hat mir immer wieder gezeigt, dass sie widerstandsfähig ist.

Mir gibt Hoffnung, dass wir es im Vorfeld geschafft haben, unsere Sorgen abzulegen. Mit dem Einzug ins Finale sind wir eigentlich schon Gewinner und haben jetzt die Möglichkeit, das zu krönen.

" Gut möglich auch, dass ein HFC-Eigengewächs in Halle zum Halberstädter Pokalhelden wird. Emilio Stobbe, 18 Jahre alt, war bereits im Landespokal erfolgreich und leihter sich aktuell an die Germania aus. In der Liga erzielte er fünf Tore. Der Report dieses Wochenendes ist sparsam mit irrelevanten Unterstrichen wie "Opens in new tab", "More on", "learn more" gelagert, um footballing.de das Team helfen können, die relevante Informationen mit Leichtigkeit extrahieren zu können





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