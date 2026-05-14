Manuel Wiederer trägt seinen treuen Begleiter Bruno bei jedem DEB-Spiel

Manuel Wiederer, ein Berliner Stürmer, trägt einen besonderen Glücksbringer bei jedem DEB-Spiel: eine weiße, blonde Lock seiner Lieblingshündin Bruno. Wiederer ist der Allrounder im DEB-Team von Bundestrainer Harold Kreis und spielt auch in der Abwehr. Besonders im Unterzahlspiel ist er wertvoll und geht auch dorthin, wo es weh tut. Seine fleißige und harte Arbeit schätzen nicht nur der Bundestrainer, sondern auch die deutsche Mannschaft. Wiederer: "Ich bringe viel Energie auf das Eis und gehe sehr hart in die Zweikämpfe."

Der Stürmer Manuel Wiederer trägt einen besonderen Glücksbringer bei jedem Spiel: eine weiße, blonde Lock seiner Lieblingshündin Bruno . Wiederer ist der Allrounder im DEB-Team von Bundestrainer Harold Kreis und spielt auch in der Abwehr.

Besonders im Unterzahlspiel ist er wertvoll und geht auch dorthin, wo es weh tut. Seine fleißige und harte Arbeit schätzen nicht nur der Bundestrainer, sondern auch die deutsche Mannschaft. Wiederer: "Ich bringe viel Energie auf das Eis und gehe sehr hart in die Zweikämpfe.





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