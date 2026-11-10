Manuela Schwesig: Koalitionsvertrag für dritte Amtszeit in Mecklenburg-Vorpommern

Manuela Schwesig will Ministerpräsidentin bleiben. Der Koalitionsvertrag von SPD, Linken und Grünen sieht eine Milliarde Euro für Krankenhäuser vor.

Manuela Schwesig (52) steht vor ihrer dritten Amtszeit als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesvorsitzende der SPD stellt sich am kommenden Montag im Landtag zur Wiederwahl als Regierungschefin. Das teilte ein Sprecher der Landtag sverwaltung mit.

Damit ist zugleich klar, dass die SPD, die Linke und die Grünen an der Küste ihre Verhandlungen abgeschlossen haben. Die drei Parteien haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Schwesig regierte in ihrer ersten Amtszeit mit der CDU und koalierte bis jetzt mit der Linken.

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Koalitionsvertrag sichert Krankenhäuser und Kitas

Der Koalitionsvertrag sieht vor, den Sozialstaat nicht anzutasten. SPD, Linke und Grüne wollen die bestehenden Leistungen fortführen. Für die Modernisierung der Krankenhäuser stellt das Land bis 2035 eine Milliarde Euro bereit.

Auch die Kitas bleiben kostenlos. Die Landesregierung prüft die Einführung eines verbindlichen Vorschuljahres. Zudem wollen die Koalitionäre den Matheunterricht stärken und mehr Lehrkräfte einstellen, um den Rekordstand an Ausfallstunden zu senken.

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Weniger Bürokratie durch mehr Digitalisierung

Unternehmen sollen nach dem Willen von SPD, Linken und Grünen von weniger Bürokratie profitieren. Ein wichtiger Baustein dafür ist die Digitalisierung der Verwaltung. Sie soll ebenfalls dabei helfen, bis 2035 insgesamt 1000 Stellen im Verwaltungsapparat einzusparen.

Gleichzeitig sieht der Vertrag einen Personalaufbau bei der Polizei vor. Für Auszubildende ist ein zinsloses Darlehen in Höhe von 1000 Euro zum Start der ersten Ausbildung geplant. Damit setzen die Koalitionäre sowohl auf Sicherheit als auch auf Unterstützung für den Berufseinstieg.

Bürgerbeteiligung bei erneuerbaren Energien geplant

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien plant die künftige Koalition eine stärkere Bürgerbeteiligung. Angedacht ist außerdem, Anwohner von Wind- und Solarparks von Netzentgelten zu befreien. Diese Anwohner sollen zudem an den Gewinnen der Anlagen teilhaben.

Das Wahlergebnis bildet den Hintergrund für diese Koalition. Die SPD landete mit 35,5 Prozent auf Platz 2 hinter der AfD, die 38,2 Prozent erreichte. Neben diesen beiden Parteien schafften nur noch die Linke mit 6,5 Prozent und die Grünen mit 5,7 Prozent den Einzug in den Landtag. Die CDU verpasste erstmals in ihrer Geschichte den Sprung über die Fünfprozenthürde.

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Für das Land im Nordosten ist die Koalition aus SPD, Linken und Grünen die erste ihrer Art. Mit der Wiederwahl von Manuela Schwesig am kommenden Montag im Landtag beginnt die neue Regierungszeit. Die Umsetzung der im Vertrag genannten Vorhaben wird davon abhängen, wie die Koalition ihre Projekte im Landtag durchsetzt.