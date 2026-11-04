Manuela Schwesig kritisiert SPD-Neuwahl und Merz scharf

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig lehnt Zeitdruck bei der SPD-Spitzenwahl ab und attackiert Kanzler Merz. Analyse zu Koalition und Antisemitismus.

Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat auf der Tagesspiegel-Konferenz "Der Osten" klare Kante gegen den internen Zeitplan der Sozialdemokraten gezeigt. Sie kündigte an, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, um über eine Kandidatur für die Parteispitze zu entscheiden. Der Fokus ihrer politischen Arbeit liege weiterhin ausschließlich auf der Stabilisierung der Landesregierung in ihrem Bundesland.

Kritik am SPD-Wahlzeitplan

Schwesig äußerte ihr Bedauern darüber, dass der Parteitag zur Neuwahl der Führung so früh im Januar stattfinden soll. Dieser frühe Termin erzeuge unnötigen Zeitdruck innerhalb der Partei, den sie jedoch bewusst ignoriere. In den letzten Wochen habe sie klar kommuniziert, dass ihre Priorität darin bestehe, für eine stabile Koalition in Mecklenburg-Vorpommern zu sorgen. Andere Diskussionen sollen sie davon nicht ablenken lassen. Als konkretes Datum nannte sie den 4. November 2026 als Zeitpunkt der Konferenz, auf der sie gemeinsam mit Sabine Schicketanz und Stephan-Andreas Casdorff sprach.

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Konflikt mit Friedrich Merz eskaliert

Neben der internen Parteipolitik griff Schwesig Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) heftig an. Sie bezog sich dabei auf einen Vorfall Ende September im Kanzleramt, bei dem Merz sie während eines Treffens mit den Länderchefs beiseitenahm. Merz warf Schwesig vor, mit ihrer Wahlkampfführung die demokratische Mitte zerstört zu haben. Schwesig reagierte damals, indem sie Merz aufforderte, einen Termin zu vereinbaren, wenn er sie sprechen wolle. Nun bezeichnete sie das Beiseitenehmen und Beschimpfen als untragbar und forderte ein Stoppzeichen. Viele Frauen würden solche Behandlungen kennen, niemand dürfe sich jedoch damit abfinden müssen.

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Anforderungen an die Berliner Koalition

Auch zu den laufenden Koalitionsverhandlungen für Rot-Grün-Rot in Berlin nahm Schwesig Stellung. Während in der SPD interne Unterschriftenaktionen gegen das Bündnis laufen, darunter von Verteidigungsminister Boris Pistorius, verhandelt Schwesig selbst Rot-Rot-Grün. Sie betonte, dass alle Bündnispartner in Mecklenburg-Vorpommern die Bekämpfung von Antisemitismus als wichtigen Auftrag ansehen. Ebenso müsse organisierte Kriminalität ohne jeden Zweifel bekämpft werden. Die SPD müsse diese klare Haltung bundesweit umsetzen. Zudem zeigte sie sich skeptisch gegenüber Vergesellschaftungsplänen und sprach sich für eine weibliche Kandidatin als nächstes Staatsoberhaupt aus.