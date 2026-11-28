Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig musste sich einer Operation an der Gallenblase unterziehen. Den Eingriff hat sie ihrem Sprecher zufolge gut überstanden. Ihre Rückkehr ist für die kommende Woche vorgesehen.

Mecklenburg-Vorpommern s Regierungschefin Schwesig musste sich einer Operation an der Gallenblase unterziehen. Den Eingriff hat sie ihrem Sprecher zufolge gut überstanden. Ihre Rückkehr ist für die kommende Woche vorgesehen.

Nach einer Operation will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ab nächster Woche wieder ihre Amtsgeschäfte aufnehmen.

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„Sie wird voraussichtlich am Dienstag wieder die Kabinettssitzung leiten“, teilte Regierungssprecher Andreas Timm mit. Die Operation habe Schwesig gut überstanden, müsse sich aber noch ein paar Tage zu Hause erholen. Da Schwesig 2019 an Brustkrebs erkrankt war, hatte sie selbst im Vorfeld der Operation Entwarnung gegeben.