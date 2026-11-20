Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig unterzieht sich nach der Wiederwahl einer Gallen-Operation. Die Details zur Behandlung und den Risiken.

Mecklenburg-Vorpommern s Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird im kommenden Kalenderwochenabschnitt eine Operation durchführen lassen. Die 52-jährige Politikerin der SPD teilte mit, dass sie sich direkt nach der Regierungsformierung der Behandlung unterziehen wolle. Sie betonte in ihren Statements, dass keine ernsten Gesundheitsgefahren bestehen und es sich lediglich um eine Gallenoperation handelt.

Details zur geplanten medizinischen Behandlung

Manuela Schwesig verzichtet auf eine lange Vorlaufzeit, um die notwendige medizinische Versorgung wahrzunehmen. Die Ministerpräsidentin erklärte, dass der Eingriff unmittelbar erfolgt, sobald die neue Landesregierung ihre Arbeit aufgenommen hat. Dies geschieht in der Absicht, gesundheitliche Beschwerden schnellstmöglich zu beseitigen und die Arbeitsfähigkeit im Landesparlament sicherzustellen. Eine konkrete Spezifizierung der zu behandelnden Diagnose erfolgte durch die Parteifunktionärin bisher nicht.

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Hintergrund: Ursachen und Risiken von Gallenproblemen

Gallenbeschwerden wie die bei Schwesig vermuteten Beschwerden haben häufig ihre Ursache in Gallensteinen. Die Gallenblase, die sich direkt unter der Leber befindet, ist für die Speicherung von Gallenflüssigkeit zuständig. Diese Flüssigkeit ist essentiell für die Verdauung von Fetten im menschlichen Organismus. Wenn sich die chemische Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit verändert, können Cholesterin und andere Bestandteile verklumpen. Daraus entstehen harte Ablagerungen, die als Cholesterinsteine bekannt sind.

Statistisch gesehen sind Frauen doppelt so häufig von dieser Erkrankung betroffen wie Männer. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für die Bildung von Gallensteinen weiter an. Viele Betroffene leiden jedoch lange Zeit ohne Symptome, da die Steine oft beschwerdefrei in der Blase verbleiben. Eine genetische Veranlagung kann ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung spielen, weshalb familiäre Häufungen beobachtet werden.

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Symptome und Diagnostik bei akuten Beschwerden

Wenn Gallensteine die Gallengänge blockieren, kann dies zu schmerzhaften Koliken führen. Diese äußern sich typischerweise als krampfartige Schmerzen im rechten Oberbauch, die oft bis in den Rücken oder die rechte Schulter ausstrahlen. Eine anhaltende Blockade eines Gallengangs kann zudem zu einer Gelbfärbung von Haut und Augen führen. In solchen Fällen ist eine sofortige ärztliche Konsultation unerlässlich.

Die Diagnose von Gallensteinen erfolgt in der Regel durch eine Ultraschalluntersuchung. Zusätzlich geben Bluttests Aufschluss über den Zustand der Leberwerte und das Vorliegen von Entzündungen. Solange die Steine keine Beschwerden verursachen, ist meist kein ärztliches Eingreifen erforderlich. In seltenen Fällen können Medikamente zur Auflösung kleiner Steine eingesetzt werden, was jedoch oft Monate dauert und nicht immer erfolgreich ist.

Operative Maßnahmen und Expertenmeinung

Bei wiederkehrenden Koliken raten Ärzte häufig zur Entfernung der gesamten Gallenblase. Diese OP wird heute minimalinvasiv durchgeführt. Der Chirurg macht mehrere kleine Schnitte in der Bauchdecke und entfernt das Organ über eine Kamera und feine Instrumente. In der Regel kann nach dem Eingriff ein normales Leben ohne die Gallenblase geführt werden.

Der Berliner Gastroenterologe Dr. Andreas Schröder erläutert, dass die Entscheidung für oder gegen eine Operation vom Einzelfall abhängt. Auch Lebensumstände spielen eine wichtige Rolle. Personen, die viel unterwegs sind, sollten eher operiert werden als solche, die zu Hause bleiben. Dies liegt an der Gefahr, dass im Notfall unterwegs keine schnell medizinische Versorgung sichergestellt werden kann.