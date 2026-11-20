Manuela Schwesig muss sich einer Gallen-Operation unterziehen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern pausiert gesundheitlich vorerst.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, wird aufgrund einer anstehenden Operation vorerst von ihren Amtsgeschäften aussetzen müssen. Nach ihrer kürzlichen Wiederwahl und der folgenden erfolgreichen Regierungsbildung plant die 52-Jährige für die kommende Woche einen chirurgischen Eingriff. Dieses zeitliche Zusammentreffen von politischer Stabilität und persönlicher Gesundheitsvorsorge stellt die Landesregierung nun kurzfristig vor eine logistische Umstellung.

Operation der Gallenblase als Grund

In einer offiziellen Mitteilung hat die SPD-Politikerin klargestellt, dass der Eingriff an der Gallenblase vorgenommen wird. Sie betonte ausdrücklich, dass keine Gefahr für die Gesundheit besteht und niemand sich Sorgen machen müsse. Die Entscheidung für den frühen Zeitpunkt wurde getroffen, um die operative Behandlung direkt nach dem Abschluss der politischen Neuaufstellung durchzuführen. Dies soll sicherstellen, dass keine unnötigen Verzögerungen in der Genesung entstehen.

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Schwesig verwies darauf, dass Menschen mit vorherigen Beschwerden an der Gallenblase die damit verbundenen Unannehmlichkeiten kennen. Daher sei die schnelle Planung der Behandlung die vernünftigste Strategie, um langfristige Probleme zu vermeiden. Die Staatskanzlei in Schwerin bestätigte, dass die Ministerpräsidentin in der darauffolgenden Woche keine dienstlichen Termine wahrnehmen wird. Dies gilt als vorübergehende, aber klare Unterbrechung ihres aktuellen politischen Engagements.

Kabinettssitzung ohne Regierungschefin

Folge der Anwesenheitsverletzung ist die Verschiebung der Verantwortlichkeiten innerhalb der Landesregierung. Die reguläre Kabinettssitzung, die ursprünglich am Dienstag stattfinden sollte, muss ohne die Anwesenheit der Regierungschefin abgehalten werden. Die Staatskanzlei teilte mit, dass der politische Apparat im Land trotz der Abwesenheit der Spitze weiterarbeiten wird. Die notwendigen Beschlüsse und Diskussionen können daher nicht unter ihrer Leitung erfolgen.

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Die Stellvertreterin der Ministerpräsidentin, Kerstin Mieth, übernimmt in dieser Situation die Führung. Mieth, die ebenfalls 49 Jahre alt ist und der Partei Die Linke angehört, wird als neue Gesundheitsministerin die Sitzung leiten. Diese Aufgabenteilung demonstriert die Bereitschaft der Koalition zur Funktionsfähigkeit auch in kritischen Phasen der Führungsperson. Mieth wird damit die offiziellen Protokolle und Entscheidungen in Abwesenheit von Schwesig verantworten.

Vergangenheit und politische Zukunft

Hintergrund der besonderen Aufmerksamkeit ist die frühere Krebserkrankung der Ministerpräsidentin. Im Jahr 2019 wurde bei Manuela Schwesig Brustkrebs diagnostiziert, was erhebliches öffentliches Interesse hervorrief. Im Mai 2020 erklärte sie damals, dass die Therapie erfolgreich abgeschlossen sei. Die aktuelle Operation steht somit in keinem direkten medizinischen Zusammenhang zu dieser früheren Diagnose, löst aber dennoch historische Erinnerungen aus.

Neben der gesundheitlichen Pause wird auch die politische Karriere auf Bundesebene diskutiert. Ein Wechsel in die Bundesvorsitz der Partei ist im Raum gewesen. Eine definitive Entscheidung hat Schwesig dazu jedoch noch nicht getroffen. Weder eine Zusage noch eine Absage wurde bisher kommuniziert. Die künftige Parteispitze soll im Januar auf einem Bundesparteitag gewählt werden, wobei die aktuelle Operation diesen Prozess vorerst nicht beeinflusst.