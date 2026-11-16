Manuela Schwesig zum neuen Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern gewählt

Der Schweriner Landtag hat Manuela Schwesig als neue Ministerpräsidentin bestätigt. Sie führt die Koalition aus SPD, Linken und Grünen in Mecklenburg-Vorpommern.

Manuela Schwesig wurde vom Landtag in Schwerin erneut als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. Die SPD -Politikerin führt das nordöstliche Bundesland bereits seit 2017. Bei der geheimen Abstimmung stimmten 39 Abgeordnete für die 52-jährige Kandidatin. Diese Zahl entspricht exakt der Anzahl der Sitze, die ihre Koalition aus SPD, Linke n und Grüne n im Schweriner Parlament hält. Es war somit die notwendige Mehrheit für ihre weitere Amtszeit.

Parlamentarisches Votum und Koalitionsstruktur

Die Wahl verlief nach den bekannten multipolaren Verhältnissen im Parlament. Neben den 39 Stimmen für Schwesig stimmten 29 Abgeordnete gegen sie. Diese Anzahl entspricht genau der Zahl der anwesenden AfD-Parlamentarier. Es gab keine weiteren Gegenstimmen oder Enthaltungen, die das Ergebnis hätten verändern können. Damit wurde die Fortsetzung der bisherigen rot-roten Regierung unter Einbeziehung der Grünen beschlossen. Das Wahlergebnis der SPD bei der Landtagswahl am 20. September belief sich auf 35,5 Prozent der Stimmen. Eine bloße Fortsetzung der alten rot-roten Koalition ohne die Grünen war aufgrund dieses Ergebnisses nicht mehr möglich.

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Regierungsbeteiligung der Koalitionspartner

Für die Grünen markiert diese Konstellation ihre erste Regierungsbeteiligung in diesem Bundesland. Sie stellen gemeinsam mit der SPD und der Linken die Landesregierung. Die Linke hatte bei der Landtagswahl 6,5 Prozent der Stimmen erhalten. Die Grünen kamen auf 5,7 Prozent. Die SPD stellt die Ministerpräsidentin sowie den Staatskanzleichef. Zudem besetzt sie fünf weitere Ministerposten in der Landesregierung. Das Wirtschaftsressort wird von Parteilosen besetzt. Wolfgang Blank übt das Amt bereits seit Dezember 2024 aus. Die Linke hat zwei Ministerien übernommen. Die Grünen erhalten einen Ministerposten zugesprochen.

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Aushandlungsprozess und Koalitionsvertrag

Die Grundlage für die aktuelle Regierung bildet ein neuer Koalitionsvertrag. Am Wochenende hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen diesem Vertrag zugestimmt. Die Verhandlungen dazu hatten in den Wochen vor der Abstimmung stattgefunden. Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit der drei Parteien in der kommenden Legislaturperiode. Schwesig betonte im Vorfeld die Notwendigkeit dieser breiten Mehrheiten. Sie verwies darauf, dass die bisherigen Mehrheitsverhältnisse sich geändert haben.

Politische Zukunft und Bundesdebatten

Über eine Parteisprecherin ließ Schwesig verlautbaren, dass die SPD einen klaren Fahrplan verfolgt. Demnach sollen bis zum 16. Dezember Gespräche geführt werden. Diese Zeit solle man nutzen, um die beste Aufstellung zu finden. Schwesig hat eine Kandidatur bei der kommenden Bundesparteispitzenwahl nicht ausgeschlossen. Sie betonte jedoch, dass Mecklenburg-Vorpommern für sie an erster Stelle stehe. Die Sozialdemokraten wollen bei einem Bundesparteitag im Januar ihre Führungsspitze neu wählen. Schwesig bemühte sich wiederholt, Zeitdruck aus der aktuellen Debatte zu nehmen.