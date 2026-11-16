Manuela Schwesig zur Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns gewählt

SPD-Chefin Manuela Schwesig startet in Mecklenburg-Vorpommern ihre dritte Amtszeit. Die rot-rot-grüne Koalition bestätigt sie mit klarer Mehrheit im Landtag.

Mecklenburg-Vorpommern s neues Regierungshaus ist in den Startlöchern. Manuela Schwesig, die 52-jährige Spitzenkandidatin der SPD, nimmt am Montagmittag in der Residenzstadt Schwerin offiziell ihre dritte Amtszeit als Ministerpräsidentin auf. Im historischen Rahmen des Schweriner Schlosses beginnt die politische Arbeit der neuen Landesregierung mit einer Sondersitzung des Landtags, die ab 13 Uhr ihren Verlauf nimmt.

Schwesig mit 39 Stimmen im Landtag gewählt

Manuela Schwesig wurde im ersten Wahlgang der Sondersitzung des Landtags mit 39 Stimmen zur Ministerpräsidentin gewählt. Dies entspricht exakt der Mehrheit ihrer Koalitionsregierung aus SPD, der Linken und den Grünen, die gemeinsam 39 der insgesamt 71 Sitze im Parlament halten. Bei der geheimen Abstimmung ist von einer geschlossen stimmenden Mehrheit der Regierungskoalition auszugehen. Die einzige Oppositionspartei, die Alternative für Deutschland (AfD), verfügt über die verbleibenden 32 Sitze im Landhaus.

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Unmittelbar nach der Wahl nahm Manuela Schwesig das Vertrauen des Parlaments dankend an. Sie betonte in ihrer Rede, dass sie sich auf die zukünftige Arbeit für das Land und seine Bewohner freue. Im Anschluss an die Wahl erfolgte die feierliche Vereidigung. Dabei legte Manuela Schwesig, ähnlich wie bei ihrer ersten Wiederwahl im November 2021, den Amtseid mit klassischem Gottesbezug ab, indem sie sagte: So wahr mir Gott helfe.

Terminplan für Kabinettsvereidigung und Auslandsreisen

Der Ablauf der politischen Übergabe ist bis ins Detail geplant. Die Sitzung des neuen Landtags soll wohl gegen 14 Uhr unterbrochen werden. Dieses Zeitfenster dient dazu, allen neuen sowie den bereits amtierenden Kabinettsmitgliedern ihre jeweiligen Entlassungs- bzw. Ernennungsurkunden in der nahegelegenen Staatskanzlei zu überreichen. Damit die formellen Hürden genommen sind, steht für den späten Nachmittag die umfassende Vereidigung des gesamten Kabinetts an, die um 15.30 Uhr beginnt.

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Manuela Schwesig blickt mit dieser dritten Amtszeit auf eine kontinuierliche Regierungstätigkeit zurück. Seit dem Jahr 2017 führt sie die Geschicke des Bundeslandes an. Diese langjährige Erfahrung fließt nun in die neue Legislaturperiode ein, in der die Koalition aus Sozialdemokraten, Linken und Grünen ihre Politik weiterführen wird.

Politische Ambitionen auf Bundesebene

Parallel zum Neustart in Mecklenburg-Vorpommern brodelt in der deutschen Politik die Diskussion um die zukünftige Führungsriege der SPD. Da die Landesverbände der SPD in Mecklenburg-Vorpommern dreimal so stark sind wie die Partei auf Bundesebene, rücken Manuela Schwesigs persönliche Ambitionen in den Fokus. Beobachter und Journalisten diskutieren intensiv, ob die erfolgreiche Ministerpräsidentin auch nach der Parteispitze auf nationaler Ebene greifen wird.

Falls Manuela Schwesig eine Kandidatur für die SPD-Spitze anstrebt, bleibt unklar, ob sie dies als alleinige Kandidatin tun oder im Team mit einem männlichen Partner antreten möchte. Bisher hat ausschließlich der 54-jährige Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil seine Kandidatur öffentlich erklärt. Die Frage, wer die Partei anführen soll, bleibt somit vorerst offen.

Lars Klingbeil unentschlossen beiParteitag im Januar

Die Unsicherheit bezüglich der Kanzlerkandidatur oder Parteichefsuche wird durch das Zögern der aktuellen Führung verschärft. SPD-Chef Lars Klingbeil, 48 Jahre alt, lässt bisher offen, ob er sich beim bevorstehenden Parteitag im Januar erneut zur Wahl stellen wird. Diese Offenheit hat in den Partei-Insiderkreisen die Erwartung verstärkt, dass sich Manuela Schwesig in den kommenden Tagen definitv zu einer möglichen Kandidatur äußern wird.

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Die Konstellation in Mecklenburg-Vorpommern zeigt somit nicht nur eine stabile regionale Regierung, sondern dient auch als potenzieller Startplatz für nationale Debatten. Die klare Mehrheit im Landtag gibt Manuela Schwesig das notwendige Mandat, ihre Politik fortzusetzen, während gleichzeitig der Blick in die Berliner Parteizentrale gerichtet wird, wo die Weichen für die nächste Phase der SPD gestellt werden müssen.