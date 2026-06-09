Many parents trust AI to teach their children social values better than parents or friends

A new survey suggests that many parents believe that AI can teach their children social values like empathy better than parents or friends. The study, conducted by the health insurance company Pronova BKK, found that 41% of parents agreed with the statement that AI can teach moral and social values better than parents or friends. However, Nina Grimm, a family psychologist at Pronova BKK, warns that this trust in AI may be misplaced, as it reflects parents' insecurities and uncertainties in their role as parents.

Es ist ein Ergebnis, das aufhorchen lässt: Viele Eltern glauben einer neuen Umfrage zufolge, dass Künstliche Intelligenz (KI) ihren Kindern soziale Werte wie Mitgefühl besser beibringen kann als sie selbst oder Freunde.

Das geht aus der Studie "KI-Nutzung im privaten Alltag 2026" der Krankenkasse Pronova BKK hervor. Ganze 41 Prozent der befragten Eltern stimmten der Aussage "voll und ganz" oder "eher" zu: "Moral und soziale Werte wie Respekt, Fairness oder Empathie können den Kindern in vielen Fällen besser durch eine KI als durch Eltern oder Freunde vermittelt werden.

" Zum Vergleich: Unter den Befragten ohne minderjährige Kinder im Haushalt fanden diese These "nur" 27 Prozent zutreffend. Doch was steckt hinter diesem erstaunlichen Vertrauen in die Technik? Die Familienpsychologin der Krankenkasse, Nina Grimm, schlägt Alarm.

"Die Einschätzung, Werte könnten durch KI vermittelt werden, sagt weniger etwas über die tatsächlichen Fähigkeiten der Technologie aus, sondern vielmehr über das Selbstbild und die Verunsicherung vieler Eltern in ihrer Rolle," betonte sie laut Mitteilung. Überforderte oder zu selbstkritische Väter und Mütter übertragen nach ihrer Einschätzung Verantwortung auf die KI. Der Grund: "Viele Eltern sind nicht mehr selbstsicher und souverän, sondern unsicher, zweifelnd und überlastet.

"Die Psychologin stellt klar: "Wirkliche soziale Kompetenzen können nur im menschlichen Miteinander erlernt werden. Dazu gehöre auch mal ein Konflikt. Eltern seien emotional und nicht fehlerfrei - und "genau hierin liegt Lern- und Wachstumspotenzial für alle Beteiligten.

" Programme wie ChatGPT könnten Moral oder soziale Fähigkeiten zwar erklären, aber nicht vorleben oder empfinden. KI wird bereits häufig im Erziehungsalltag eingesetzt: Konkrete Fragen zum Thema Erziehung haben 58 Prozent der Eltern einer KI bereits gestellt, besonders häufig die mit kleinen Kindern unter sechs Jahren. Das erschreckende: Diesen Auskünften folgen mache Eltern laut Krankenkasse "fast blind". Nur 36 Prozent gaben an, die KI-generierten Antworten "immer" nachzuprüfen.

Eine Studie untersucht den Einzug von KI im privaten Alltag auch mit Blick auf Erziehungsfragen. Laut Untersuchung nutzen vor allem Kinder zwischen zehn bis 13 Jahren KI privat und für die Schule: Das gaben 57 Prozent der Befragten mit Kindern in dieser Altersgruppe an. Zugleich wächst bei den Eltern die Angst vor den Konsequenzen.

Auf die Frage, ob sie "eine große Gefahr sehen, dass Kinder eher die KI um Hilfe fragen und ihr glauben, als ihre Eltern um Rat zu fragen," antworteten knapp drei Viertel der befragten Eltern mit "Ja". Diese Entwicklung zeigt eine tiefe Verunsicherung





express24 / 🏆 16. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI Social Values Empathy Parents Children Trust Insecurities Uncertainties Role As Parents

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rankscale schließt Partnerschaft mit OTTOWien (ots) - Der größte deutsche Onlineshop integriert die Plattform des Wiener AI Visibility & AI Commerce Start-ups Rankscale in seine Prozesse.Die Partnerschaft ist das Ergebnis eines mehrmonatigen

Read more »

Ascend 950DT: Huaweis AI-Chip mit eigenem HBM kommt bereits im AugustHuaweis erster AI-Beschleuniger mit HBM3-Äquivalent könnte bereits im August dieses Jahres das Licht der Welt erblicken: der Ascend 950DT.

Read more »

KIs, die sich selbst programmieren: Sakana AI gründet ForschungslaborSakana AI will KI-Systeme bauen, die ihren eigenen Code umschreiben und verbessern. Das Vier-Phasen-Programm reicht bis zur vollautonomen KI-Forschung.

Read more »

Giotto.ai arbeitet mit SAP daran, das logische Denkvermögen von SAP Joule Agents weiter auszubauenLausanne - Giotto.ai, das Schweizer KI-Labor, kündigte seine Zusammenarbeit mit SAP an. Ziel ist es dabei, gemeinsam mit SAP, einem globalen Marktführer im Bereich Unternehmensanwendungen und Business-KI

Read more »

IBM launches new AI learning pathway to upskill workforces at scaleLONDON, June 8, 2026 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM) today announced the expansion of IBM SkillsBuild, its free global technology education program, with a new artificial intelligence (AI) learning

Read more »

WWDC 2026: iOS 27 kommt mit neuer Siri – und die will intelligenter denn je seinDie WWDC 2026 hat erwartungsgemäß die überarbeitete Siri-Assistenz vorgestellt, die als »Siri AI« für alle Apple-Geräte zur Verfügung stehen wird.

Read more »