Maradona kehrt ins EA SPORTS FC zurück

Nach dreijähriger Pause kehrt Diego Maradona als Icon-Item in die EA SPORTS Fußballsimulation zurück. Ein Valentinstagsgeschenk für FC 25-Spieler? Der argentinische Superstar wird voraussichtlich am kommenden Freitag in das Spiel zurückkehren.

Es ist nicht mehr als ein Bild, das derzeit die Herzen der FC 25-Spielerschaft höher schlagen lässt. Darauf zu sehen: Ein Mann mit ausgebreiteten Armen, gen Himmel blickend. Fast scheint er das eingefügte Logo der aktuellsten Fußball simulation von EA SPORT S anzusehen. Auf dem Rücken des blau-weiß gestreiften Jerseys trägt er dabei die ikonische Nummer 10, den Kopf ziert eine dunkle Haarpracht.

Fußballfans wissen es sofort: Es handelt sich um den argentinischen Superstar und Volksheld, Diego Maradona. Der argentinische Fußball-Legende steht ganz offensichtlich vor einer Rückkehr in die Spielereihe von EA SPORTS. Anders ist der lediglich mit dem Beitext'14. Februar' versehene Post auf den offiziellen Social-Media-Accounts zu FC 25 kaum zu interpretieren. Greift die Hand Gottes am Valentinstag also nach den Herzen der Spieler? Zumindest hätte das Entwicklerstudio mit Sitz in Vancouver andernfalls kaum einen Grund, den Weltmeister von 1986 zu zeigen. Ursächlich war ein Rechtsstreit mit den Erben des kurz zuvor verstorbenen Edeltechnikers. Diese hatten Urheberrechte am Konterfei Maradonas geltend gemacht. Die Community scheinen die genauen Rahmenbedingungen herzlich egal. Es herrscht Begeisterung. Keine Dreiviertelstunde dauerte es, da knackte der Ankündigungs-Post des Entwicklers und Publishers die 100.000 Likes. Und auch die Kommentare sind sich einig.'Er ist zurück', freut sich unter den Antworten etwa Content Creator 'chuboi', während der offizielle Account der Datenbank FUTBIN mit einem GIF aus der Sitcom'The Office' reagiert.'Oh mein Gott! Okay, es passiert!', heißt es in diesem. Unklar ist allerdings nicht nur, wie es zu einer Einigung zwischen dem Entwickler und den Rechteinhabern kam. Auch sonst gibt EA SPORTS sich kryptisch. Bis auf den Verweis auf den kommenden Freitag, an dem der Linksfuß wohl im Zuge der anstehenden Promo in die Fußballsimulation zurückkehren wird, gibt es keinerlei Information. Auch zu ähnlichen Gerüchten über Franz Beckenbauer äußerte der Entwickler sich nicht. Klar scheint jedoch: Die FUT-Items des Argentiniers werden teuer sein. Schließlich zählten sie zwischen seiner Präsentation in FIFA 18 und dem Aus in FIFA 22 zu den am besten bewerteten und daher begehrtesten Icon-Objekten der Reihe. Kaum vorstellbar, dass der Hype um seine Rückkehr dies mindert





Diego Maradona EA SPORTS FC Fußball Icon Rückkehr Valentinstag

