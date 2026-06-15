Marathonlauftests deuten auf Herzbelastung hin - doch kein bleibender Schaden

Studie zeigt, dass Marathonläufer signifikante, aber reversible Blutmarker erhöhte Herzbelastung aufweisen, ohne dauerhafte Herzschäden zu erleiden.

In einer umfassenden Analyse von mehr als 3 200 Marathon läufern aus 69 verschiedenen Studien wurde festgestellt, dass die Blutwerte der Athleten unmittelbar nach dem Lauf Muster aufweisen, die denen eines Herzinfarkts ähneln, obwohl das Herz selbst meist keine bleibenden Schäden erleidet.

Die Untersuchung, die von einer internationalen Gruppe von Sportkardiologen geleitet wurde und insbesondere die Sportkardiologin Inarota Laily vom Amsterdam University Medical Center einschloss, bemühte sich, die Belastungssignale des Herzens zu verstehen, die bei intensiver körperlicher Aktivität zu beobachten sind. Dabei fokussierten sich die Wissenschaftler auf sogenannte Biomarker, die ein Indiz für Herzbelastung oder -schäden darstellen. Besonders der Troponin-Spiegel, ein Protein, das im Falle eines Herzinfarkts in den Blutkreislauf freigesetzt wird, stieg bereits nach 10‑Kilometer‑Läufen und auch bei Halbmarathons signifikant an.

Die Auswertung zeigte zudem, dass schnellere Laufzeiten zu stärkeren Ausschlägen dieser Marker führten und in einigen Fällen sogar oberhalb der klinisch als gefährlich geltenden Grenzwerte lag. Trotz dieser beunruhigenden Blutwerte konnten Ultraschalluntersuchungen und Herz-MRTs keine strukturellen Schäden am Herzen nachweisen. Die Pumpkraft blieb nach dem Marathon im Wesentlichen unverändert, und es wurden keine Anzeichen für Entzündungen oder andere Anomalien im Myokard gefunden. Die Forscher vermuten daher, dass die erhöhten Biomarkerwerte lediglich eine akute, reversible{rererearererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererer





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