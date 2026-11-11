Marc-André ter Stegen im Exklusivinterview: Klarheit von Jürgen Klopp und alte WM-Wunden

Marc-André ter Stegen erklärt, warum Jürgen Klopps Vertrauen sein Spiel verändert. Der Torhüter spricht über die EM 2028, Ajax Amsterdam und die bittere Erfahrung von 2018.

Marc-André ter Stegen hat in einem exklusiven Gespräch mit SPORT BILD offenbart, wie wichtig ihm das direkte Vertrauen von Bundestrainer Jürgen Klopp ist. Der 34-jährige Torwart betonte, dass es ihm extrem gut tut, von Anfang an als Nummer eins bestätigt zu werden. Klopp hatte bereits vorab klar kommuniziert, dass er auf ter Stegen setzt, was für den Keeper eine enorme Erleichterung darstellt.

Klopps Taktik passt perfekt zur Philosophie

Ter Stegen äußerte sich überzeugt, dass der Matchplan von Jürgen Klopp exzellent zu seiner eigenen Spielweise harmoniert. Der DFB-Trainer ist bekannt dafür, offen und ehrlich zu sein, weshalb der Torhüter nicht überrascht war, einen entsprechenden Anruf zu erhalten. Beide hatten bereits in der Vergangenheit Gespräche über ihre Fußballphilosophie geführt, wobei sogar ein Interesse seitens Liverpool bestand, ter Stegen nach England zu holen. Ter Stegen lässt diese Details jedoch bewusst offen, da Klopp dort zeitweise Trainer war.

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Anforderungen an den modernen Ballspieler

Jürgen Klopp stellt deutlich höhere Anforderungen als nur das rein parieren von Bällen. Der neue Bundestrainer verlangt einen mitspielenden Torhüter, der sauber den Spielaufbau gestaltet und Bälle hinter der hohen Abwehrkette sicher abfängt. Eine aktive Beteiligung am gesamten Spielgeschehen ist dabei essenziell. Ter Stegen zeigte sich begeistert von diesem neuen Input und erklärte, dass er stets glücklich ist, wenn solche innovativen Ansätze in seine Arbeit einfließen.

Bittere Erfahrungen aus der WM-Vergangenheit

Die Weltmeisterschaft 2018 bleibt eine schmerzliche Erinnerung für Marc-André ter Stegen, auch wenn er nicht mehr öffentlich darüber diskutiert. Jogi Löw entschied sich damals für Manuel Neuer, obwohl ter Stegen in den Monaten zuvor dreizehn Länderspiele souverän absolviert hatte. Neuer kehrte nach einer achtmonatigen Pause zurück und erhielt den Vorzug. Ter Stegen räumte ein, dass er in solchen Momenten die Faust in der Tasche machen musste und innerlich fluchen wollte, da er das Gefühl hatte, die Chance verdient gehabt zu haben.

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Neuanfang und Ruhe in den Niederlanden

In Amsterdam findet der Torhüter aktuell Frieden bei Ajax Amsterdam, wo er einen Neustart vollzieht. Er nutzt nun konsequent ein Fahrrad statt eines E-Scooters und trägt dabei einen Helm, nachdem er einen schweren Unfall in der Nähe beobachtet hatte. Die Niederländer lassen ihn in Ruhe arbeiten, was er sehr schätzt. Sein Nachname hat flämische Wurzeln und bedeutet so viel wie diejenigen, die an den Stegen leben, was symbolisch für seinen wieder gefundenen festen Boden steht.

Ausblick auf die EM 2028 ohne Druck

Bezüglich des Kaders für die Europameisterschaft 2028 zeigt sich ter Stegen neutral gegenüber neuen Mitbewerbern wie Alexander Nübel oder Daniel Urbig. Er gestand, dass er die Konkurrenten persönlich kaum kennt und gespannt ist, sie beim Training kennenzulernen. Wichtig ist ihm jedoch, nicht in zukünftige Szenarien zu verfallen, sondern im Moment zu leben, da frühere Hoffnungen auf Turniere oft durch Verletzungen zunichte gemacht wurden.