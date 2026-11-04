Marc Bartra kehrt als Betis-Spieler nach Dortmund zurück

Marc Bartra trifft mit Real Betis Sevilla am 4. November im Signal Iduna Park auf Borussia Dortmund. Der ehemalige Abwehrspieler blickt emotional auf seine Zeit beim BVB und den Anschlag von 2017 zurück.

Marc Bartra steht am Mittwoch, dem 4. November, vor einer besonderen Aufgabe in der Champions League. Der spanische Innenverteidiger reist mit seinem aktuellen Verein Real Betis Sevilla in den Signal Iduna Park, um gegen Borussia Dortmund anzutreten. Für den 35-Jährigen ist dieses Spiel weit mehr als nur ein reguläres Gruppenmatch, da er eine tiefe persönliche Verbindung zu seiner ehemaligen Heimat in Westfalen pflegt.

Emotionale Rückkehr zum ehemaligen Klub

Die Ankunft bei Borussia Dortmund löst bei Marc Bartra starke Gefühle aus, die über den rein sportlichen Wettbewerb hinausgehen. Er bezeichnete die Möglichkeit, wieder auf dem Platz des ehemaligen Arbeitgebers zu stehen, als echtes Geschenk. Besonders groß ist seine Vorfreude auf das Erlebnis der Südtribüne und die einzigartige Atmosphäre, die im Stadion herrscht. Diese emotionale Komponente prägt den Abend deutlich stärker als die reine Konfrontation mit dem Gegner.

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In einem Gespräch mit dem Sender DAZN sowie gegenüber dem SID zeigte sich der Spanier bewegt von der bevorstehenden Begegnung. Er betont, dass die Erfahrungen in Dortmund ihn sowohl als Mensch als auch als Fußballer maßgeblich geprägt haben. Trotz der schweren Ereignisse, die seine Zeit dort überschatten, blickt er heute primär auf positive Erinnerungen an seine aktive Zeit bei den Schwarz-Gelben zurück.

Hintergründe zum Anschlag auf den Mannschaftsbus

Der dunkle Schatten, der über Bartras Zeit beim BVB liegt, ist der Terroranschlag vom 11. April 2017. An diesem Tag befand sich der Mannschaftsbus auf dem Weg zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen AS Monaco. In der Nähe des Fahrzeugs detonierten drei Sprengsätze, was zu schweren Verletzungen führte. Die Tat hatte kein sportliches oder politisches Motiv, sondern war rein finanziell motiviert.

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Ermittlungen ergaben, dass der Täter durch einen fallenden Aktienkurs des börsennotierten Vereins profitieren wollte. Bei der Explosion wurden mehrere Metallteile durch die Buswand geschleudert und trafen Marc Bartra direkt. Der spanische Nationalspieler erlitt einen Bruch der Speiche im rechten Arm sowie Fremdkörperverletzungen am rechten Handgelenk. Dies zwang ihn zu einer langen Pause von der aktiven Karriere.

Trotz dieser schweren körperlichen Schäden gelang Bartra ein bemerkenswertes Comeback. Bereits 35 Tage nach dem Attentat stand er wieder in der Startelf des BVB. Seine schnelle Genesung sorgte für bewegende Bilder und unterstrich seine mentale Stärke. Bis zu seinem Abschied Ende Januar 2018 absolvierte er insgesamt 51 Pflichtspiele für den Verein.

Reaktionen und Perspektiven der Beteiligten

BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke äußerte sich ebenfalls zur bevorstehenden Rückkehr. Er bezeichnete Marc Bartra als feinen Menschen und betonte, dass sich der Verein sehr auf das Wiedersehen freue. Diese Worte spiegeln die Versöhnung wider, die zwischen dem Verein und dem ehemaligen Spieler stattgefunden hat. Bartra selbst möchte nicht mehr ausführlich über die Einzelheiten des Anschlags sprechen, sondern richtet seinen Fokus auf die Unterstützung, die er während seiner Vereinszugehörigkeit erfahren hat.

Die sportliche Partie beginnt am Mittwochabend um 21:00 Uhr. Die Übertragung erfolgt live bei DAZN. Für Marc Bartra ist dies ein Abschlusskapitel einer komplexen Beziehung zu Dortmund. Nach seinem Wechsel zu Real Betis Sevilla im Jahr 2018, einem kurzen Engagement bei Trabzonspor in der Türkei und seiner Rückkehr zu Betis im Jahr 2023, findet diese Episode nun ihr finales Kapitel auf höchstem europäischem Niveau.