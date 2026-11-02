Marc Bartra kehrt mit Betis Sevilla emotional nach Dortmund zurück

Marc Bartra trifft mit Betis Sevilla auf BVB Dortmund. Der Innenverteidiger erinnert sich an den Anschlag von 2017 und das spätere Pokalglück. Jetzt wartet die Champions League.

Der spanische Innenverteidiger Marc Bartra kehrt mit seinem Verein Betis Sevilla in die Bundesliga-Stadt Dortmund zurück. Die Begegnung in der UEFA Champions League ist für den Spieler emotional aufgeladen, da er hier vor mehr als neun Jahren selbst Opfer eines Anschlags wurde. Trotz der traumatischen Erlebnisse verbindet er die Stadt auch mit dem Gewinn des DFB-Pokals. Das Duell findet im Rahmen des vierten Spieltags der Königsklasse statt und stellt eine besondere Herausforderung für beide Mannschaften dar.

Rückkehr zum Tatort des Anschlages von 2017

Marc Bartra war als Abwehrspieler für den BVB aktiv, als das Team im Jahr 2017 Ziel eines gewalttätigen Angriffs wurde. Ein Attentäter, der Spekulationen über einen fallenden Aktienkurs der Borussia verfolgte, platzierte drei Sprengsätze an dem Mannschaftsbus. Die Bomben waren mit Metallstiften versehen, um die maximale Verwundungswirkung zu erzielen. Bei dieser Tat blieben außer Bartra alle anderen Spieler des Teams unverletzt.

Also read BVB vs Real Betis Champions League: Live-Tipp und TV-Info

Der Innenverteidiger erlitt durch die Wucht der Explosion und umherschwirrende Metallteile eine schwere Verletzung. Er brach sich den Arm und musste im Krankenhaus operiert werden. Der Arzt erinnerte sich, dass er in dieser Nacht auf Bartra wartete, der sich eine schwere Schnittwunde am Handgesehen hatte. Die Bilder von Bars Tra Comeback mit Spezialschiene gingen um die Welt, als er mit Tränen in den Augen seinen verletzten Arm den Fans entgegenreckte.

Stadionatmosphäre und taktische Lage

Bartra hebt besonders die einzigartige Stimmung im Stadion hervor, wenn er an seine Zeit in Dortmund zurückdenkt. Er beschreibt das Gefühl, wenn 25.000 Menschen singen und springen, als ob das Stadion ein eigenes Leben hätte. Die Erschütterungen seien so stark, dass selbst der Boden bebt. Diese Erfahrung müsse man selbst machen, um sie wirklich zu verstehen. Für den Gastspieler aus Spanien ist dies ein zentraler Aspekt des bevorstehenden Spiels.

Advertisement

Sportlich befindet sich Betis Sevilla in der Champions League in einer starken Position. Das Team hat drei Spiele absolviert und alle drei mit nur einem Tor Unterschied gewonnen. Die Gegner hießen Lille, Porto und Rotterdam. Keines der Gegner gehörte zu den absoluten Top-Teams Europas, dennoch gilt Sevilla als eine der Überraschungen der Liga. Aktuell belegt der Fünfte den direkten Qualifikationsplatz für das Achtelfinale.

Zeigstrecke für BVB nach Rückschlag

Für Borussia Dortmund ist das Spiel gegen Real Betis Sevilla eine wichtige Teststation. Das Ziel besteht darin, die überraschende Niederlage gegen Bodö/Glimt zu vergessen und sich in der Tabelle von Platz 13 vorzuarbeiten. Nach dem Rückschlag am Polarkreis startete das Team eine Erfolgsserie. Mit dem Sieg bei FK Sabah ist der BVB seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen.

Die Karriere von Marc Bartra bei Dortmund endete sechs Monate nach dem Pokalgewinn. Er wollte unbedingt zurück nach Spanien und wechselte zu Betis Sevilla. Mit Ausnahme eines kurzen Gastspiels in der Türkei fand er bei den Grün-Weißen eine neue Heimat. Seit 2018 steht er im Kader von Sevilla. Er betonte, dass er dort glücklich war und der BVB immer einen besonderen Platz in seinem Herzen behalten wird.