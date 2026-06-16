Marc Cucurella bei Spanien-Spiel von eigenen Fans ausgepfiffen - Real-Transfer sorgt für Wirbel

Der spanische Nationalspieler Marc Cucurella wurde beim torlosen Spiel gegen Kap Verde von Teilen des Publikums ausgepfiffen und als "Judas" beschimpft. Grund ist sein kürzlich vollzogener Wechsel zu Real Madrid, obwohl er einst in der Jugend des Erzrivalen Barcelona aktiv war. Barcelona erhält zudem eine Ausbildungsentschädigung.

Der spanische Fußball nationalspieler Marc Cucurella erlebte bei seinem jüngsten Länderspiel einen unerwartet schwierigen Abend. Obwohl Spanien als klarer Favorit gegen Kap Verde antrat, endete das Spiel torlos mit 0:0.

Doch nicht nur das Ergebnis sorgte für Diskussionen, auch das Verhalten der eigenen Fans gegenüber Cucurella machte Schlagzeilen. Nur wenige Tage zuvor hatte Real Madrid die Verpflichtung des Abwehrspielers vom FC Chelsea bekanntgegeben. Der Transfer kostet 55 Millionen Euro und bindet Cucurella bis 2032 an die Madrilenen. Besonders brisant: In seiner Jugend war der 27-Jährige bereits für den Erzrivalen Barcelona aktiv.

Er durchlief die Nachwuchsabteilung der Katalanen und absolvierte im Oktober 2017 sogar ein Pflichtspiel für die Profimannschaft. Nachdem er sich in Barcelona nicht durchsetzen konnte und 2021 nach England wechselte, sorgt seine Rückkehr nach Spanien - jedoch zu Real - bei vielen spanischen Anhängern für Empörung. Berichten zufolge wurde Cucurella während des Spiels bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen und teilweise als "Judas" beschimpft, was ihn als Verräter darstellt.

Trainerstab Luis de la Fuente ließ den Spieler dennoch über die volle Distanz von 90 Minuten in seinem 25. Länderspiel agieren. Während ein Teil der Fans den Transfer kritisch sieht, profitiert immerhin Barcelona finanziell. Da Cucurella einst in deren Jugend ausgebildet wurde, erhält der Verein eine Ausbildungsentschädigung.

Der Spieler selbst äußerte sich emotional auf Instagram zu seinem Wechsel. Er schrieb von der Schwierigkeit, sich von seiner "Heimat" zu verabschieden, und bedankte sich bei allen, die den Weg mit ihm geteilt hätten. Der Vorfall zeigt, wie tief die Rivalität zwischen Real Madrid und Barcelona in der spanischen Gesellschaft verwurzelt ist und dass selbst Nationalspieler vor dieser historischen Feindschaft nicht gefeit sind.

Die Debatte über Loyalität, Jugendvereine und die Bedeutung von Transfers zwischen den Topclubs wird durch diesen Fall erneut angeheizt. Cucurella muss nun lernen, mit der Feindseligkeit eines Teils der Fans umzugehen, während er gleichlich die Erwartungen bei seinem neuen Club erfüllen soll. Die Ausbildungsentschädigung für Barcelona ist ein kleiner Lichtblick in einer otherwise emotional aufgeladenen Geschichte, die den spanischen Fußball einmal mehr spaltet





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