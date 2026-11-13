Marc Cucurella kritisiert Ballon-d'Or-Verleihung an Harry Kane

Marc Cucurella äußert Zweifel an Harry Kanes Ballon-d'Or-Sieg und favorisiert Kylian Mbappé oder Lamine Yamal. Analyse der knapp 28 Punkte unterschiedlichen Abstimmung.

Der englische Stürmer Harry Kane hat mit dem Gewinn des Ballon d'Or einen historischen Meilenstein erreicht, doch diese Auszeichnung stößt nicht auf einhellige Zustimmung in der Fußballwelt. Der spanische Verteidiger Marc Cucurella hat in der bekannten TV-Sendung "El Chiringuito" offen seine Meinung zu der Wahl geäußert und dabei deutlich gemacht, dass er den prestigeträchtigen Titel lieber an andere Spieler vergeben hätte. Cucurellas Stellungnahme wirft ein neues Licht auf die kontroversen Diskussionen um die Vergabe des Jahrespreises für den besten Fußballer der Welt.

Die punktgenaue Auswertung der Abstimmung

Das Rennen um den Ballon d'Or 2026 war äußerst eng und endete mit einem winzigen Unterschied zwischen den Favoriten. Harry Kane erhielt bei der Abstimmung exakt 1055 Punkte, während der Star von Real Madrid, Kylian Mbappé, auf 1027 Zähler kam. Lediglich 28 Punkte trennten die beiden Weltstars, was die Spannung der Wahl unterstreicht. Der dritte Platz ging an den jungen Spanier Lamine Yamal, der mit 881 Punkten die Podiumsränge komplettierte. Diese knappe Differenz macht deutlich, wie geteilt die Meinungen unter den Juroren tatsächlich waren.

Also read England besiegt Kroatien 2:1: Harry Kane wird Rekordnationalspieler und gewinnt Ballon d'Or

Cucurellas persönliche Präferenzen und Kritik

Marc Cucurella betonte zunächst, dass er Kanes Sieg nicht als ungerecht empfinde, da die Statistik des Spielers unbestritten herausragend sei. Er erklärte, dass die erzielten Werte solche seien, die Harry Kane vielleicht nie wieder erreichen würde, was eine exzellente Saison widerspiegle. Dennoch gab Cucurella zu, dass er persönlich als Fan den Fernseher lieber eingeschaltet hätte, um Kylian Mbappé oder Lamine Yamal beim Spielen zuzusehen. Für ihn ist Unterhaltung und Spielweise ein wichtiger Faktor, der über die bloße Statistik hinausgeht.

Advertisement

Der Kontext der Triumphe und Rekorde

Harry Kane stand unmittelbar nach seinem Sieg erneut im Fokus, als er am Donnerstag sein 126. Länderspiel für England absolvierte. Damit überholte er den bisherigen Rekordhalter und ist nun alleiniger Rekordnationalspieler der "Three Lions". Dieser Erfolg ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Karriere, die ihn zu einem der gefeiertsten Stürmer der modernen Ära gemacht hat. Gleichzeitig feierten Cucurella und sein Teamkollege Lamine Yamal gemeinsam mit der spanischen Nationalmannschaft die Titel bei der Europameisterschaft im Jahr 2024 und der Weltmeisterschaft im Jahr 2026.

Fazit: Anerkennung trotz persönlicher Vorbehalte

Cucurella schloss seine Ausführungen mit dem Satz, dass er Kanes Leistung zwar anerkenne, er sich aber dennoch etwas überrascht gezeigt habe. Die Aussage verdeutlicht, dass der Ballon d'Or oft ein Spiegelbild der individuellen Präferenzen der Juroren ist und nicht allein eine mathematische Berechnung der Erfolge darstellt. Während Kane nun die Trophäe nach Hause fährt, bleibt die Debatte über die wahre Wertigkeit der individuellen Leistung im professionellen Fußball weiterhin aktuell und wird in den nächsten Monaten sicher noch oft diskutiert werden.